印度近年來正在全面性地提高對中國軍事對抗的準備，包括為其國產光輝輕型戰機（LCA）採購了法國鐵錘空對地導彈，以提升其對地攻擊能力，而這款導彈也是印度已購買的法製飆風戰機上的重要武器。

印度《歐亞時報》報導稱，採購法國導彈是在印度與中國在邊境實際控制線持續對峙的背景下決定的。光輝戰機在配備了鐵錘導彈後，將可以打擊70公里外的地面目標和堅固的掩體。在中印邊境對峙之際，印度已經在實際控制線附近地區部署了各種先進的遠端武器系統，如布拉莫斯超音速導彈、皮納卡和龍捲風火箭炮等。

《新浪網》引述報導指出，光輝戰機裝備鐵錘導彈可以顯著增強從防區外遠距離打擊堅固目標的能力。儘管印度官員沒有直接提到哪個國家，但此次採購顯然是針對中印邊境地區，印度軍方也一直在加強其進攻和防禦能力。

To further enhance the capabilities of India’s LCA Tejas fighter aircraft, the IAF has ordered ‘HAMMER’ missiles from France. The latest addition would allow IAF’s Tejas to take out any hardened bunkers or ground targets at stand-off ranges of more than 70 kms.

Credit : Republic pic.twitter.com/Ki5LL2gd0B — Eagle Eye (@SortedEagle) November 17, 2021

鐵錘導彈是由法國賽峰集團開發的新一代模組化空對地導彈，射程超過70公里，是打擊地面目標的理想選擇。該導彈可以在中印邊境的山地丘陵地帶使用，可配置多種不同的彈體，包括125、250、500和1000千克，具有很強的自主性和抗干擾性。

報導表示，鐵錘是一款「射後不理」導彈，具有一次打擊多個目標的能力，既可打擊固定目標也可打擊移動目標，所有這些特點使其具有非常精確的打擊能力。它還結合了導彈和滑翔炸彈的特點，可精確打擊地面目標及掩體，是應對邊境對峙局面的理想選擇。

印度向法國購買的飆風戰機（圖）本就配備有鐵鎚導彈，現在中印邊境情勢緊張，法方緊急調貨供應光輝戰機使用。（圖／推特@ani_digital）

印度空軍為飆風戰機採購首批鐵錘導彈時，考慮到印度與中國對抗時迫切需要加強空對地打擊能力，法國方面決定在短時間內提供導彈，將從為其他客戶生產的導彈中，先抽調一批交付印度。

報導指出，目前印度空軍已裝備2個光輝戰機中隊，未來幾年還將陸續收到83架改進型的光輝Mk-1A戰機，這些戰機服役將裝備鐵錘導彈。

光輝單引擎超音速多用途輕型戰鬥機，由印度斯坦航空有限公司研發，用以取代老舊的米格-21。它可以裝備各種空對空、空對地、反艦導彈、精確制導彈藥、火箭以及炸彈，如果配備鐵錘導彈，將使光輝戰機能打擊邊境地區的中國地面基礎設施、掩體、軍事基地等各種目標。