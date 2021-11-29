疫情升溫催化住宅居網購，第一保（2852）加速了電子商務的發展，該公司表示，疫情期間網路保險業績數較去年同期成長率為95％，追求倍數成長。因應數位業務發展，第一保推出新生代網路投保品牌「The One」，輔以現有使用者行為數據分析以洞悉客戶全貌，期望能導入創新服務模式與發展特色產品。

第一保29日召開法人說明會，今年前三季簽單保費收入55.6億元，成長4.88％，自留保費收入45.01億元，成長6.17％，保費持續穩定增加，投資收益也漸入佳境。

第一保表示，該公司股票投資配置除有穩定配息金融類股及傳產股，也投資電腦科技產業股。雖景氣持續復甦，台股加權股價指數也來到相對高點位置，但考量全球通膨疑慮，對資本市場產生變動仍高，秉持穩健投資策略，對風險性股票資產操作實現獲利降低部位。今年前三季稅前淨利5.44億元，其中投資收益2.68億元，另加計處分已達預定投資報酬率之權益證券實現利益轉入保留盈餘約1.64億元，整體投資收益較去年有較大幅度成長。

依第一保財報顯示，今年第三季底資產配置總額為138.99億元，整體配置有金融機構存款33％，有價證券類之固定收益債券21％、股票20％、受益憑證基金9％、證券化資產2％，國外投資外幣存款5％及不動產約10％。

疫情升溫催化住宅居網購，第一保表示，該公司也積極加速了電子商務的發展，該公司疫情期間網路保險業績數較去年同期成長率為95％。該公司網路投保項目，主要以汽、機車保險成長最多，主要推出機車險套裝商品、業界唯一「新視界健康險」及全新平台3.0疫苗險供民眾便利投保，不受時間限制自由選擇保障需求。