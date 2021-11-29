人在面對物質或情感誘惑時，若意志不堅就難以抵抗。《靈匣網》近日分享，水瓶座、雙魚座、天秤座、巨蟹座的人最容易禁不住誘惑，到頭來反而讓自己受傷。

第一名：水瓶座

水瓶座的人來無影去無蹤，也比較貪玩，討厭別人束縛他們，思想觀念超前衛，很推崇西方的思想和情調，當面對外界的誘惑時，比較難抵禦得住，容易控制不住自己的心，會隨著別人的想法去做。他們隨性而且很放得開，朋友眾多，人緣很好，但也容易誤交損友，讓自己受到傷害。

第二名：雙魚座

雙魚座的人比較會自娛自樂，遇到對自己好的人，就容易放下戒備，什麼話都容易給別人說，讓人感覺他們真是沒有太多的內涵。雙魚在面對愛情和物質誘惑時，也是最沒有抵抗力的，容易為了所謂的愛情，而放棄自己的一切，最終受傷的人還是自己，還得一個人默默的流淚，默默的堅強。

第三名：天秤座

天秤座的人剛出入社會想法簡單，對人事想的比較單純，不太懂得保護自己，總覺得好人壞人其實是一樣的，每個人都有自己的委屈和苦楚。正因如此，天秤的朋友圈內各類朋友都會有，其中不免有想要傷害他們的人。而且天秤在面對豐厚的物質誘惑時，可能會迷失自我，明知不可為而為之。

第四名：巨蟹座

巨蟹座的人心思細膩，不愛與人有爭執，自己也很會友善去與人打交道。巨蟹之所以容易禁不住誘惑是因為他們自身本就心軟，耳根子軟，別人說幾句委屈或很可憐的話，可能就會改變巨蟹的決定去幫助別人，但是卻不知這是騙你的把戲。有時他們也容易全身心的去投入一份情感，容易被對方的甜言蜜語所迷惑。