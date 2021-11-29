去年和前年虧損合計超過3.83億元的一卡通，依法必須辦理增資彌補虧損，持股約29.82％的大股東Line Pay，想藉由增資將一卡通納入集團子公司，不過，持股約11.40％的高雄市政府反對，因而出清持股，退出一卡通，顯示股權增減與經營權主導權，是Line Pay和一卡通分手的根本原因。

對於Line Pay因不滿高雄市政強勢主導一卡通經營權，高雄市政府29日表示，台灣Line pay公司與一卡通公司的合作，是市場商業考量，高市府予以尊重，而高雄市政府是一卡通的股東，最重要的是，維護市民利益，而董事會是合議制，高市府一向尊重董事會討論，未來，也將持續與其他新加入股東合作，期盼使已有所成的一卡通公司，繼續成長。

據指出，2014年創立至今的一卡通公司，七年來只有一年因擴展電子票證業務有成，小賺數百萬元，其餘的六年都處虧損狀態，雖然近來營收每年都站上5億元，但，因電子支付的設備建置和行銷費用，每年都接近2億元，使得2019年虧損1.22億元，2020年虧損擴大到2.61億元，今年恐怕也難逃赤字命運。

據悉，2017年底台灣Line Pay耗資3億多元，取得大約29.82％一卡通股權，當時的登記股本和實收股本都是11.40億元，因連年虧損，2020年10月減資，實收資本額從11.40億元減至9.11億元，2021年7月再降至6.50億元。

據透露，Line Pay登記的營業公司連加網路公司，擁有8席董事席次，占一卡通26席董事比例約31％，曾向高市府官股代表提出意願表達，為了擴大一卡通市占率、創造股東的最大利益，希望透過增資、收購民股股權、或併購等模式，將一卡通納入Line Pay集團事業體。

Line Pay因為遭到高市府的反對，已經在11月初，將所有持股售出，由聯邦銀行接手，不過，經濟部的公司登記資料，有關連加網路公司原本的8席董事名單，尚處空白，總共持股41.22％股權、一躍成為一卡通最大股東的聯邦銀行，尚未指派法人董事，一旦接手Line Pay董事空缺之後，既有3席董事的聯邦銀，在一卡通的董事席次將達11席，董事席次比列達42％。

一卡通的股東除了Line Pay、高市府、聯邦銀行，公家機構還包括彰化縣政府、嘉義縣市政府、台南市政府、屏東縣政府、以及澎湖縣政府等，民營機構則有晉禾企業、東南水泥、高雄客運和府城客運等。

根據公司登記資料，高市府持有一卡通股權占比約11.40％，擁有4席法人代表，其中，李懷仁為官股指派的董事長，中鋼集團的高雄捷運和中冠資訊，各有2席和1席董事，行政院國發基金也有2席董事席位。