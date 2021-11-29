菜價飆漲，全民有感，一名男子在臉書PO出一張照片表示，點了五樣菜、一碗湯，而且故意不點主菜，原本以為應該可以省一點，沒想到結帳時竟然要160元，讓他忍不住大嘆：「來台北生活兩年，最不敢吃的就是自助餐」。

這名男子今(29)日在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一盤自助餐菜色表示，以為雞腿、雞排、魚排那種很大塊的肉才算主菜，因此他每次都故意不點主菜，認為只吃配菜應該會省一點，結果這樣五個配菜竟然還是要160元。

網友PO出自助餐菜色。(圖/截自臉書爆廢公社二館)

從照片中可見，自助餐盤中有絲瓜、黑胡椒牛柳、白花椰菜、蒸蛋、番茄炒蛋，還有一碗湯，但沒有白飯，看起來份量並不算多，貼文曝光後引起熱議，原PO後來則補充「原來那個黑胡椒牛柳也算主菜，謝謝各位長知識了」，並解釋價格不是秤重算的，而是老闆用肉眼估算。

網友則紛紛回應「一個便當也不會到160吧」、「南部人黑牛只是配菜」、「160台中可以雙主菜，或是大大雞腿L型的」、「新竹這樣大約100吧」、「台南大概60」、「160很扯」、「這盤要算超過100，我轉頭就走」、「你問老闆，他們那邊整排的房子是不是都買下了」。

還有網友無奈表示，有的自助餐沒有收費標準，一切看老板心情，並說「有空去看一下金X街有一家很有名的自助餐，就知道台北市自助餐都是有錢人才吃得起的」。