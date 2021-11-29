71歲資深藝人蔡頭（原名蔡斯文）近年幾乎淡出螢光幕，今（29日）卻驚傳他罹患肝癌，目前住院治療中。

據《三立新聞網》報導，蔡頭被爆已是肝癌末期，本人接受電話訪問，坦言的確肝癌住院中，但也只簡單說一句「有事我會開記者會」，隨即就掛掉電話，而蔡頭經紀人則尚未接電話。

另據《聯合新聞網》指出，蔡頭對於病情曝光相當生氣，希望外界不要再打擾他，並怒斥要開記者會。