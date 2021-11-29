71歲蔡頭驚傳癌末住院 氣炸認「有事會開記者會」 23:042021/11/29 中時新聞網 施品瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 71歲蔡頭驚傳肝癌末期。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 71歲資深藝人蔡頭（原名蔡斯文）近年幾乎淡出螢光幕，今（29日）卻驚傳他罹患肝癌，目前住院治療中。 據《三立新聞網》報導，蔡頭被爆已是肝癌末期，本人接受電話訪問，坦言的確肝癌住院中，但也只簡單說一句「有事我會開記者會」，隨即就掛掉電話，而蔡頭經紀人則尚未接電話。 另據《聯合新聞網》指出，蔡頭對於病情曝光相當生氣，希望外界不要再打擾他，並怒斥要開記者會。 #蔡頭 #肝癌 也許您會感興趣 其他人正在看 娛樂熱門新聞 汪小菲婚變後首發微博 印證大S說的都是真的 - 娛樂 《爸爸去哪兒》王岳倫爆瞞妻3度外遇 深夜摟美女過夜全被拍 - 娛樂 超兇童顏女星泳衣太小件 自拉肩帶濕身掉出核彈級北半球 - 娛樂 白靈年輕絕美照曝光 媽媽超高顏值照被翻出 - 娛樂 新垣結衣、綾瀨遙都輸了 日男高中生理想老婆第一名是她 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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