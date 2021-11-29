日本知名漫畫《哆啦A夢》自1969年開始連載，是許多人的童年回憶，但近期該漫畫竟意外登上日本推特熱搜，原因是野比大雄媽媽一句「真想擁有自己的房子」，讓日網友大驚，大雄家竟是租的；豈料，消息傳至台灣後，竟釣出一名哆啦A夢狂粉，翻出以前漫畫的對話，證明大雄家租房早就有跡可循，且已經租76年了。

日本最近播出哆啦A夢動畫第1193話，大雄媽媽竟抱怨房租太貴，希望擁有自己的房子， 此事一舉登上日本推特趨勢熱搜榜，許多日本網友驚呼連連，都在驚訝大雄家竟然是用租的。

意外引出哆啦A夢狂粉。（圖／翻攝PTT）

意外引出哆啦A夢狂粉。（圖／翻攝PTT）

哆啦A夢最新動畫在日本掀起話題，很快消息傳至台灣，意外引出1名哆啦A夢超級狂粉，他列舉出過往哆啦A夢漫畫單行本，許多對話都已經表明大雄家是用租的，例如大雄媽媽說「從這個月起，房子租金漲了，錢不夠用了」，或是爸爸說「看來我又要過著借貸的日子了」。

意外引出哆啦A夢狂粉。（圖／翻攝PTT）

意外引出哆啦A夢狂粉。（圖／翻攝PTT）

不僅如此，這名粉絲還從漫畫中得出，大雄家是租屋，更是「超級長租」，從祖父、祖母一輩租到大雄他們這代，理由是一次單行本中提到，大雄家從1910年哈雷彗星出現就租在那，直到1986年，大雄家仍在那裡，意味著大雄家至少租了76年。

貼文一出後，底下網友讚嘆不已，「好猛喔」、「只能推了」、「哆啦王就是你了」、「好猛喔，又多了奇怪的重知識」、「精闢分析推」、「先朝聖」、「日本很多人租屋阿」、「大雄家的時空一直是個謎」。