澳洲是個「非核家園」，也就是完全沒有核電廠，但是他們依然需要核廢料儲放場。經過6年協商，澳洲聯邦政府在南澳洲的艾爾半島(Eyre Peninsula)，找到了低階放射性廢料的儲放地點。

澳洲廣播公司報導，位於肯巴鎮(Kimba)附近的納潘迪(Napandee )，是一處佔地211 公頃的土地，那是澳洲政府用於儲存中低階核廢料的地點。但是在正式宣布之前，還要再進行60天的諮詢。

澳洲資源部長基斯彼特( Keith Pitt)說，這塊地滿足了所有正確地質的要求，我們也取得當地社區的多數認可，為了尋找核廢儲放地點，已經花了40年、16位部長。

納潘迪的空拍照片。(圖/澳洲政府)

彼特說：「為尋求當地人的許可，已經進行了6年多的協商，最終超過60%的肯巴鎮居民，支持這項計畫。」

然而，當地的反對聲浪仍然存在，他們表示自己沒有參與諮詢。抗議代表聲稱，「政府在選址過程中，一直存在重大問題，我們的聲音一直被忽略。」

抗議代表向最高司法提起訴訟，目前還在審理中。

資源部長被問到抗議民眾的意見時，彼特說：「這是他們的權利，但我們也有自己的工作要做。」

「已經花了六年時間，過程中我們也收到了他們的意見書，當然也有考慮他們的問題和擔憂。其實也都給了回覆。」

他說，每個澳洲人在一生中的某個階段，都會用到核子醫學，也就會產生低放射性廢物，那麼我們當然必須處理並儲存它，就是這麼簡單。

澳洲沒有核電廠，也就沒有用過核燃料這類的高階核廢料。但是就如彼特所說，輻射科技也用在醫學、工業、建築、地調、科技業、農業等方面，所以即使沒有核電廠，也會產生低階放射性廢料。