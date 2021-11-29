立委高金素梅是否參選2022高雄市長，成為政壇近期討論話題之一，國民黨主席朱立倫表示，現在不談地方選舉，現在談還太早。對此，時事評論員、政大外交系兼任副教授賴岳謙29日表示，高金素梅幾乎沒有派系色彩，也沒有沾染國民黨的醬缸文化和習性，從政多年來獨樹一格，這樣的特質在高雄是非常有潛力的。

賴岳謙29日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，高金素梅2022若選高雄市長，對現任市長陳其邁將是很大的威脅，他個人認為，高金素梅具備幾項特質，第一，對人率真、是性情中人。第二，她和傳統國民黨人不同，不太會算計人，也不會遮遮掩掩，身段也很柔軟，這在政壇中是很有人格魅力的。

賴岳謙進一步表示，高金素梅若去高雄選，依她的特質和選舉戰鬥力，潛力是很大的，他個人認為，放眼藍營潛在的高雄市長候選人，沒有一個人比高金素梅有作戰力。

主持人王又正追問，如果高金素梅要選，是否有可能不限於高雄市長？畢竟高雄是綠營大本營，要選有難度，六都其他縣市有機會嗎？例如台北市或桃園市？

賴岳謙分析認為，高金素梅要選台北市會比較有難度，去桃園也是一種很好的選擇，現任市長鄭文燦2024任期屆滿後，國民黨只要派出合適的人選，桃園的藍營基層就很有機會回流。

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最後，賴岳謙還指出，高金素梅除了個人人格特質好外，她幾乎沒有派系色彩，也沒有沾染國民黨醬缸文化和習性，從政多年來獨樹一格，這樣的特質在高雄是非常有潛力的，因為高雄人還是希望社會能有所改變。