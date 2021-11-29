當兵是不少男人時常談論的回憶，出公差也是軍旅生活的日常，就有網友分享自己當兵在下基地時，剛好發生八八風災，隨即南下投入4週的救災任務，每天任務雖然克難、辛苦，但其實很有成就感，貼文也獲得其他網友肯定。

原PO在PTT八卦板分享軍旅出公差的經歷，表示自己在下基地時遇到八八風災，因此展開為期4週的災後重建任務，由於所屬單位沒有重機具，只能徒手協助災民，從麻豆一路南下救災。

在4週救災任務中，原PO部隊曾因道路損壞，就只能下車步行一直走，但看到災民家剩一半，也不會再想抱怨什麼。一路上協助災民們清除淤泥、積水，甚至要處理雞屍，讓他覺得「超噁超臭」，晚上只有一天幸運住到溫泉旅館，之後大多是睡學校、教堂、寺廟、停車場或是廢墟。

原PO分享救災期間照片，由當時政戰兵拍攝記錄。（圖／翻攝PTT）

原PO分享救災期間照片，由當時政戰兵拍攝記錄。（圖／翻攝PTT）

原PO分享救災期間照片，由當時政戰兵拍攝記錄。（圖／翻攝PTT）

不過原PO也說，救災也能抽到爽缺，像是被派去整理幼兒園，可以撩撩幼兒園老師，到學校恢復景觀，也有很多小學生會向他們敬禮致意，許多民眾也會拿出好吃的食物表達感謝。而4週的救災任務就是不斷循環，也看見一堆待退弟兄簽下自願留營切結書，直到救災結束才退伍，過程雖然克難辛苦，但其實很有成就感。

貼文也引起許多網友認同，「雄獅部隊讚讚讚」、「同為88期間服役的推推」、「真的有夠辛苦，敬禮」、「真的辛苦，這社會還是有好人」、「坦白說看到災民那樣，再累都已經無感了」、「真的要respect」、「自願留營好感動」、「八八救災+1，一個月沒得放假QQ」、「這才叫兵，反觀那些真香仔」。