大陸軍機27架次前天(28)日進入我西南防空識別區，首度出現運油-20空中加油機，引起不少討論。對此，前空軍副司令、退役中將張延廷29日表示，大陸空軍在補足了空中加油這一塊後，已經可以掌握電子戰、制空權並且對海對陸打擊完畢後，再進行空中加油，遠征型的戰略空軍已組成，可以對台灣戰略包圍。

空軍司令部28日公布台灣西南空域空情動態，大陸軍機高達27架快慢機隊出海穿越巴士海峽操演，其中甚至有一架運油20參與，為國軍空軍首度偵測。

據中評社報導，張延廷29日接受媒體訪問時對此表示，目前大陸就是要建立遠征型的戰略空軍，大概由4個機種組成，第一是遠程電子干擾機，在電子戰上奪得優勢。第二是殲擊機，包括殲10、殲11還有殲16戰機，取得制空權。第三則是有5架轟6轟炸機，可對海或對陸實施打擊，掌握了制陸跟制海權。最後則是此次亮相的運油20空中加油機，可以幫戰鬥機和轟炸機進行空中加油，遠征型的空軍隊形就完整了，已可以對台灣進行戰略包圍。

張延廷進一步解讀，這批遠程型空軍聚焦在台海演練，軍事意圖跟政治目非常明顯，可能因為最近美國國會議員訪台，加上波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞的國會議員也組團來訪等等事件，大陸以軍事動作來強化政治表態的意涵濃厚。

空軍退役中將 張延廷。（圖/本報資料照片）

張延廷強調，現在國軍對於大陸軍機繞台的反制，是以防空飛彈追監，還有廣播驅離等等，這只是常態性的應對，真正的飛機戰術、戰法，必須加緊力道訓練，因為萬一哪天擦槍走火，發生什麼事情不知道，而戰爭的事情是國之大事，不可粗心大意，都要非常謹慎的，尤其在兩岸正值兵凶戰危時期，更要非常謹慎才可以。