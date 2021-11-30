新北市土城員和青年社會住宅將於年底竣工，共有4棟建物將可提供534戶住宅單元，社宅緊鄰捷運海山站、土城醫院、大型購物商場，生活機能便利，且還有托老、托育、青創等多元公益空間，不僅營造宜居空間，「青銀共居」也是一大特色之一。

土城員和段青年社會住宅位於土城區莊園街及學府路2段交叉處，利用都市計畫工業區變更的回饋用地興建，該址交通便捷，周圍有海山捷運站，步行只要5分鐘，萬大樹林線LG10站也在規劃中，此外，還有土城交流道方便自駕通行族。

該址鄰近學校、公園，周圍有樂利國小、樂利國小附設幼稚園、惜福公園，孩童就學休憩都相當便利；步行約6分鐘即可抵達大型購物中心，車程約5分鐘抵達土城醫院，購物、就醫通通不用煩惱。

社宅共有4棟地上12至14層樓、地下3層樓的建築，建物間設置大型樓梯銜接空橋，連結不同建物，讓居民們在社宅內即可方便移動，挑高景觀平台也是獨特設計之一，可休憩、聚會，增進彼此情感交流，中央也有綠美化休憩廣場。

另外設置青銀共居空間、公共托育、公共托老、庇護工場及青創中心等多元化公益空間，能滿足社會多方面的需求；建物也獲得綠建築標章（黃金級）、智慧建築標章（銀級）、通用設計標章等殊榮。

社宅採用「當層排氣」、「制震單元」設計，各戶單獨排氣，避免空氣互相影響汙染，防止病菌傳播感染，且可吸收地震能量，降低建物搖晃程度。

房型分為一般戶及無障礙房型兩種，一般戶1房250戶（每戶8.4坪）、2房155戶（每戶16坪）、3房74戶（每戶22坪），青銀共居26住房單元（每單元6.7坪）；無障礙房型1房15戶（每戶8.68坪）、2房10戶（每戶16坪）、3房4戶（每戶22坪）。

值得一提的是，土城員和段青年社會住宅特別之處在於「青銀共居」，讓青年和銀髮族生活在同一社區，2代居民互相了解、幫忙，加上公益空間，青年可以無後顧之憂，長者、幼童都有所照料，提高生育率誘因。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，營建成本增加、缺工缺料，市府仍力拼年底竣工，解決各項工程難度，確定如期如質，完工後可服務更多青年及弱勢族群在都會地區的居住權利，實現居住正義，一般民眾登記青年社會住宅，將採附近租金市價8折，若是中低收、弱勢族群等優先住戶租金則採市價64折。(新北市政府廣告)