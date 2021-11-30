隨著都市更新、重劃，陸續出現不少一夕致富的土豪，成為歹徒覬覦的肥羊。2008年，桃園大溪某謝姓家族，因賣了土地，鄰里間傳聞賺了數千萬，讓年僅16歲的少年，慘遭綁架，勒贖5000萬元。幸運的是，在警方追緝下，少年驚魂8天後平安獲救，綁匪也一一被逮，難逃法網。

2008年1月21日上午，就讀桃園某私立高職夜校1年級的謝姓少年，騎腳踏車要前往3公里外大伯父開的挖土機修理公司打工，一出門不到50公尺，就遭綁匪假冒警察攔下，誆稱：「小朋友，你涉及一樁竊盜案，要跟我們去調查！」隨即將他「請」上車。

當少年覺得奇怪時，綁匪立即反綁其雙手，封住嘴巴，並戴上塗黑的蛙鏡蒙眼，押往事先租好、位於台北縣鶯歌的套房囚禁。少年的大伯發現姪子沒來打工，在路邊發現棄置的腳踏車，通知家屬又找不到人，才驚覺孩子失蹤報案。

謝姓少年遭綁匪假冒警察攔下，誆稱涉及竊盜案，隨即遭反綁雙手、封住嘴巴，並戴上塗黑的蛙鏡蒙眼綁架8 天。（資料照）

下午，家屬接到要價新台幣5000萬元的勒贖電話，本以為小孩只是失蹤，如今已變成一宗千萬綁票案。

警方獲報立即成立反綁架小組，進駐謝家部署，當晚8時許，歹徒又來電表示，「人在我們手裡，拿4、5000來贖人！」謝父一時搞不清楚狀況，還反問：「是5000元嗎？」，歹徒惡狠狠罵道：「我們幹嘛費那麼大勁綁人？是5000萬元啦！」

綁匪分別在21日綁票當天打了3通勒贖電話，22日、23日、24日每天都只打1通電話，追問湊錢進度，謝父表明湊不到這麼多錢，頂多只有4、50萬元，歹徒卻反問，「你們不是開挖土機修理公司？最近賣掉一塊地有好幾千萬嗎？」

歹徒駕駛座車綁架謝姓少年前不斷在案發地出沒，被鄰近監視攝影器拍個正著；涉嫌綁架謝姓高職生的林銘璋落網後以手遮面不發一語。（資料照）

謝父聞言才知歹徒可能綁錯對象，再三告訴歹徒，賣地的是少年的大伯，且賣地只賺700多萬，但綁匪仍撂話：「不管啦！人都綁了，至少要500萬元，你們快去湊錢。」

謝父擔心兒子安全，25日當天透過地下匯兌管道，將10萬元人民幣轉至歹徒指定帳戶，歹徒從此未再通聯，肉票並未安全獲釋，警方與家人擔心少年遭撕票，營救須與時間賽跑。

與歹徒周旋同時，警方擴大調閱分析監視錄影，過濾找到綁架車輛，查出50歲車主劉武周借車給策劃綁架案的50歲主謀陳金生，陳與另名22歲共犯林銘璋扮警察押走謝少，載往套房由林負責看管。隨後陳搭機至馬祖，坐船前往大陸福州藏匿，隔海撥電話、遙控勒贖行動。

歹徒駕駛座車綁架謝姓少年前不斷在案發地出沒，被鄰近監視攝影器拍個正著。（資料照）

警方持續清查共犯案發前的蹤跡，終於查到陳2周前於鶯歌承租套房。28日晚間，時任桃園縣警局長林德華親自率隊攻堅，順利救出被綁在廁所的謝少，同時逮到躲在陽台的林銘璋。

林德華大聲告訴少年：「不用怕，你已經平安了！」謝雙手被反綁、蒙眼摀嘴，驚魂未定說：「他們是壞人！」在警方擁抱下，才嚎啕大哭釋放8天被囚禁的恐懼與壓力。

救出肉票，逮捕共犯隔天，人在大陸的主謀陳金生被公安逮獲，兩岸警方合力破案，1個月後遣送回台。儘管辯稱「綁錯人」，法院仍判陳11年有期徒刑，其餘共犯3至7年不等。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。