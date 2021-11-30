根據《財訊》報導，只花10年時間，台鋼集團會長謝裕民從走出訴訟陰影，變成接連吃下10多家上市櫃公司的超級併購推手，台鋼集團掌握董事會、金流和交易3大關鍵，不斷吃下比自己更大的上市公司。

《財訊》報導指出，今年，光洋科股權爭奪戰，讓台鋼集團再次躍上媒體版面。過去10年，台鋼多次以敵意併購方式拿下公開發行公司的經營權，金管會主委黃天牧已證實，該集團在台灣13家上市櫃公司董事會裡，擁有極大影響力。

《財訊》分析，台鋼集團成員名單年年成長，光是2020年，就拿下加捷生醫、友訊、友勁等三家上市櫃公司；而背後最關鍵的人物，當然就是台鋼集團會長謝裕民。

故事，要從2011年11月29日，台灣高等法院台南分院99年度金上重更(三)字第43號刑事判決書開始談起。

爭議一》神祕老闆不在董事會 卻能影響全局

根據《財訊》報導，判決書中表示，1998年第3季，亞洲金融風暴發生，當時謝裕民是桂宏企業實際負責人，為了維持桂宏的股價及周轉資金，找來人頭和金主護盤，但因為資金不足，開始挪用旗下多家公司200億元資金，導致公司損失48億元，並出現財報不實和操作股價的行為。最後，謝裕民被判1年有期徒刑，緩刑5年，並須勞動服務。

10年前，謝裕民還深陷掏空訴訟中，旗下只有一家上櫃公司易通展；但從2012年開始，謝裕民突然挾著源源不絕資金，不斷在市場上發動惡意併購。

《財訊》報導指出，經歷多年訴訟風雨，謝裕民再次重出江湖，法律上布局特別嚴密。雖然所有人都知道，謝裕民就是台鋼旗下公司實質的經營者；但是，現在，這些公司裡所有董監事名單，完全看不到他的名字。事實上，也查不到他在台灣有掛名任何董事長職銜。換句話說，公司若有任何問題，法律上已經很難和他扯上關係。

謝裕民2017年接受《財訊》採訪時曾表示，能東山再起，是靠著鋼筋通路商益達利鋼鐵老闆蔡玉葉等貴人的幫忙，並在中華開發協助下將原本桂宏位於彰化全興工業區的工廠，用資產管理公司（AMC）的方式獨立出來營運，成為今天的慶欣欣鋼鐵。

從慶欣欣鋼鐵出發，台鋼開始靠旗下多家投資公司進行併購事業。其中以金智富及其所轄的投資公司台灣鋼鐵為核心，尋找市場上股價淨值比低、董監持股少，或是謝裕民口中「僵化」的老公司，買進股權營造可以進逼經營權的實力。

爭議二》10％股權加委託書 小巧門拿下大公司經營權

《財訊》分析，謝裕民擅長「買股、談判、進駐」三段式戰法，一位熟悉台鋼併購運作的業界人士觀察「上市公司股東會，有75％股權參與表決就算多的，」他分析，台鋼先悄悄吃下8到10％股權，如果開戰，再調集資金吃下10％股權，同時綁定委託書通路商再大力徵求委託書，很少真的花大錢取得絕對多數股權。