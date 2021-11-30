信用卡、帳戶盜刷事件頻傳，近日才剛傳出中信銀薪轉戶遭集體盜刷的事件，沒想到有網友透露自己也差點被盜刷越南盾900萬（約新台幣1.1萬），引發熱議，有網友卻被幣值越南盾（VND）逗笑，開玩笑留言表示，「嫌薪水沒漲的可以移民去越南了」、「月薪千萬，年薪破億。」

該名網友在臉書社團爆廢公社公開版發文表示，昨（28日）晚洗完澡發現，信用卡被盜刷越南盾950.7萬元（約新台幣1.1萬）幸好交易未被核准，並沒有出現損失，他也感嘆，「客服說這筆交易是購買臉書廣告的，臉書真的是一個很危險的地方。」

文章一出引起不少人討論，許多人認為，詐騙集團盜刷的狀況越來越嚴重，「我老公之前被盜刷臉書廣告都沒有簡訊，一個月扣100的那種，後來看帳單才知道有被盜刷」、「我也被盜刷過，半夜睡覺就收到刷卡訊息，後面也是請客服換卡，取消這筆交易」、「我也曾被盜過，所以手機上不會存信用卡資訊，小額付費會偷渡，幸好跟平常交易類型差異很大並沒有損失。」

此外，有網友被原Po貼出的簡訊截圖中的幣值越南盾逗笑，「嫌薪水沒漲的可以移民去越南了XD」、「月薪千萬，年薪破億XD」、「哇月薪就百萬了欸」、「要是沒看到越南盾，應該會直接吐血」，有網友更開玩笑「人生第一次被刷這麼大面額」，原PO也不禁笑回「與有榮焉啊！」