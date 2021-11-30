近日正是嘉義極光哈密瓜產季，被形容為「水梨般的清脆口感、蔗糖香的多汁甜蜜」，一時之間成為搶購秒殺與熱蒐話題。許多人以為哈密瓜甜度高，應該熱量和糖份都不低，不過事實剛好相反。營養師指出，對於想要預防心血管疾病、需要控制糖份與想要維持視力健康者，適量食用哈密瓜是不錯的選擇。

台北榮總營養師吳柏姍指出，哈密瓜屬於低腹敏飲食，也就是比較不易引起腹脹、腹痛與腸胃不適的天然食材。同時每100公克的哈密瓜含有90%左右的水分，不但可以補充身體水分，水溶性纖維還可以潤滑腸道，維持腸胃蠕動，對促進排便有良好功效。

除此之外，哈密瓜還有這些好處：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

值得一提的是，以同樣都是香甜口感的水果來說，哈密瓜相對低熱量又低糖。營養師高敏敏指出，以同樣100公克來看，哈密瓜的熱量只有39大卡，比香蕉的85大卡少了近半，熱量甚至比帶酸的鳳梨還低。

營養師杯蓋蕭瑋霖也指出，哈密瓜每百克的含糖量約7.7克，比蘋果還低，是低糖水果的代表之一。因此即使是糖尿病患者，也可以適量食用，每次大約1/5個，一天不超過2份為宜。

●哈密瓜紋路藏甜蜜密碼 沉甸甸手感是好瓜

除了現在最夯的嘉義極光哈密瓜之外，台灣市場上幾乎一年四季都能看到哈密瓜的身影。專家推薦挑好瓜的秘訣：

1.挑瓜皮：

先目視瓜皮，選紋路看起來清晰而均勻者，果型圓又對稱更佳。

2.看蒂頭：

若仍顯青綠者較新鮮，可能還要存放幾天才會熟。如果想要現吃，可挑蒂頭較軟者。若蒂頭看似快要掉落、將與瓜體分離，恐已存放較久。

3.重量感：

若能拿起哈密瓜，兩顆大小近似者，較重的水分較多。

4.聞香氣：

能聞到濃郁甜香代表已熟成，最適合馬上食用。

不過要提醒的是，哈密瓜也屬寒性瓜類，如果本就常腹瀉或寒咳者不宜多吃。另外，哈密瓜雖富含能降血壓的鉀離子，但需要限鉀者與腎臟病患也要少吃，務必注意。