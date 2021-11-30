近年新⽵市⽂化局積極輔導在地玻璃⼯藝業者⽂創轉型，將⽼師傅的⼿藝與時尚設計元素結合，為歷史悠久的玻璃產業注⼊新⽣命。

今年更與設計師跨界合作，聯名開發兼具設計美學的⽣活⼩物。其中去年代表新⽵獲得「台灣⼯藝之家」殊榮的林瑤農⽼師，所成⽴的玲瓏窯玻璃⼯藝有限公司攜⼿謝榕蔚設計師，共同開發充滿律動美感的玻璃擴⾹瓶，藉由將象徵不斷書寫的線性符號融⼊設計中，展現傳統

⼯藝的⼒量。⽽新⽵玻璃⼤廠仟庚企業有限公司攜⼿李俊熠設計師打造的⼭形威⼠忌酒杯， 以及玻璃⼯藝師柯坤標、設計師Hans邱瀚⽣、插畫師林志恆(鬍⼦⼤叔)共同聯名⼝吹玻璃咖啡杯，更是透過玻璃⼯藝與時尚設計，為⽣活增添美感與情趣。

⼀早起床⼀定要來杯：⼝吹玻璃聯名插畫咖啡杯

咖啡是現代⼈每天⽣活必備維他命，清晨以咖啡做為⼀天的起床號，為每⼀天的開始加⼊⼀些⽣活儀式感。HANSCHIU的玻璃設計師HANS(邱瀚⽣)，搭配玻璃⼯藝師柯坤標的吹製技法，打造出具有 東⽅意象的⼝吹玻璃咖啡杯，⽽與插畫家鬍⼦⼤叔(林志恆)聯名設計的可愛插圖，讓此款咖啡杯整體造型更加⽣動活潑。杯⼝的流線設計配上特調咖啡，讓忙碌⽣活的⼈們透過⼀杯咖啡的時間，補充滿滿的維他命。

香味芬芳擴香瓶。(圖/業者提供)

⼯作好累，下班只想來⼀杯：⼭形威⼠忌酒杯

設計師李俊熠與仟庚企業有限公司打造⼭型威⼠忌酒杯，將台灣的好⼭好⽔融⼊杯中，在結束⼀整天⼯作後，⽤⼀杯酒敬今天也依然努⼒打拼的⾃⼰；看著杯中的原始⼭貌，迎來⼀整天的沉澱時 光。⼀杯喝完，打起精神，明⽇⼜是充滿挑戰的⼀天。

⽣活儀式⾃⼰創造：⾹味芬芳擴⾹瓶

代表新⽵獲得「台灣⼯藝之家」殊榮的林瑤農⽼師，其所成⽴的玲瓏窯玻璃⼯藝有限公司攜⼿謝榕蔚設計師，以⻑時間在紙張上不斷重複記錄的動作為靈感，將不斷書寫的線性符號融⼊設計中，亦猶如⾹芬陣陣擴出的意象，在享受美好芬芳的同時，感受⽣命的律動。