台灣地震頻繁，自921強震過後，人們對居住建物結構都會再多加檢視，有網友將隔間牆拆開後，赫然發現裡面許多一顆一顆的保麗龍球，好奇這屬於什麼隔間結構。底下留言熱烈回響，有行家解釋實際用途「減重秘訣」，效果跟價錢都遠高於一般輕隔間牆。

1名網友在臉書社團「裝潢DIY研究室」發文，最近發現隔間牆裡面有一顆一顆的保麗龍球，好奇之下還動手戳了幾下確認真偽，「現在隔間牆主流是否都是這種？請問這是什麼隔間結構呢？」。

網友隔間牆發現保麗龍球，專業行家回應釋疑。（圖／翻攝臉書）

貼文曝光後，不少相關領域內行網友解釋，這種隔間牆的效果、價格都遠高於一般輕隔間牆，「輕質混凝土灌漿隔間，具有輕量化、隔音、抗裂性能」、「輕隔間工法，主要是減輕大樓負重」、「輕質隔間，主要台灣位於地震帶，降低整棟大樓的承載重量」、「這個比較貴」、「效果跟價錢都高於一般輕隔間牆」、「輕質灌漿水泥，最主要是減重，有別於傳統隔間，樓板承載重量差很多」、「減重秘訣」。

但這種隔間牆有好也有壞，有網友分析其中弊端，「有一個缺點，就是太大的電視要壁掛怕抓不住」、「不好打除，都保麗龍電動斬打下去會被保麗龍吸震，打不太動」、「隔音是這種工法的弱點，但是兩害相權取其輕」、「以後增改開關插座會比較費工」、「無法直接釘釘子壁掛重物，懸吊櫃等等都是無法施作的工項，內藏的管路如需移動較為困難」。