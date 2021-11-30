彰化縣政府自籌興建全縣首座青年住宅，基地位在伸港鄉，將分四期興建600戶，第一期斥資6億元蓋176戶，預計明春公開上網招標；彰化縣議會關注青年政策議題，紛紛提出建言，要求增加地下停車場、優先保留一定戶數給在地青年，盼首座青年住宅真正符合居住正義，讓更多青年返鄉打拚，安居樂業。

彰化縣近年生育率名列前茅，2020年粗出生率甚至位居全台之冠，諷刺的是，因低薪就業不易，人口嚴重外流，10多年來人口負成長，預估2022年底人口數恐將跌破125萬大關。

議員主張15％戶數 優先保留給伸港子弟

彰化縣政府近年成立青年發展暨就業服務科，推動友善育兒政策，針對青年返鄉議題釋出許多誘因，相較於社會住宅只租不賣，青年住宅限制申購人年齡資格在20歲至45歲，且設籍彰化縣3年以上，家庭成員（申請人、申請人之配偶、申請人戶籍內之直系血親卑親屬及其配偶）名下均無自用住宅，盼讓青年安心返鄉成家。

彰化縣議員柯振杯(左)要求縣府優先保留15％青年住宅給伸港子弟申購；縣議員吳韋達(中)籲縣府做好完青宅周邊交通建設等配套；縣議員賴澤民(右)主張下座青宅若不能在員林市，將無法阻止年輕人嚴重外流。(彰化縣議會提供)

伸港在地議員柯振杯多次為在地年輕人發聲、爭取優先申購權；他強調基地位在全興工業區內，一定要有停車場，更要求縣府優先保留15％給伸港子弟申購。他的提案獲13位議員連署支持，今年10月通過議會三讀實施的《彰化縣青年住宅興辦管理自治條例》，即明定優先保留總戶數之15％，給興辦青宅所在地鄉鎮、鄰近鄉鎮之青年優先申購。

縣議員吳韋達肯定縣府推動青宅立意良善，但呼籲正視伸港青宅不具房價優勢、居住品質不佳等因素，做好完整評估與周邊交通建設等配套，確實發展優勢機能，而非過度美化宣傳，才能務實打造青年友善城市，讓缺乏購屋經驗青年可以安心成家，返鄉營造在地生活圈；自治條例已明定5年限制條款，期限內所有權人不得出售、租賃、出典、贈與、互易、或信託移轉予他人，務必落實規範、審核，避免投資客短期炒作，排擠到真正有需求的人。

推動下一座青宅在員林 力阻年輕人流失

縣議員賴澤民則批評，伸港鄉沒有火車、國道經過，縣府設計青宅卻完全未考量住戶通勤需求設置停車場，導致一再變更設計並追加預算，就可知伸港青宅的規劃過程過於倉促、草率。他提出數據呼籲縣府，應著重南北彰均衡發展，2014年員林市20歲至40歲人口約有4萬人，去年底只剩3.7萬人，青年人口流失速度快，彰化縣下一座青宅若不能在員林市選址規劃，將無法阻止年輕人嚴重外流的現象。

另根據了解，縣府另將規劃打造南彰化青年住宅，基地選址考量生活機能成熟性和人口密集度，就位在員林184重劃區的縣有地，待完成可行性評估及公有地處分程序，就能進入第二階段規劃流程。

盼縣府加速規劃 吸引北漂青年返鄉

縣議員曹嘉豪說，彰化縣身為準第七都百萬人口大縣，卻不敵大都市的磁吸效應，青年人口不斷流失，不只鄰近的台中市，光是新北市的彰化子弟就超過30萬人；如何吸引為數眾多的北漂青年鮭魚返鄉，帶動地方發展的榮景與多樣性，縣府拋出各項青創輔導、鼓勵與優惠政策，值得肯定，尤以推動平抑房價的青宅刻不容緩，整體設計必須更細心、建造過程要更嚴謹，更喊話縣府，希望下一座青宅選址能更符合青年期待。

彰化縣議員曹嘉豪(左)喊話縣府，希望下座青宅選址能更符合青年期待；縣議員張雪如(右)盼縣府盡快加速相關規劃流程，打造不必靠爸靠媽、年輕人能負擔得起的平價好宅。(彰化縣議會提供)

縣議員張雪如說，員林市富人多、銀行多、慈善團體也多，184甲重劃後新興住宅區快速增加，許多都是美輪美奐的透天豪宅，房價漲翻天，盼縣府能盡快擇定員林大道沿線周邊土地選址作業，早日確定基地位址，加速相關規劃流程，打造不必靠爸靠媽、年輕人也能自己負擔得起的平價好宅。(彰化縣議會廣告)