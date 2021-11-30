12月還沒到，又有新的病毒出現了！在上週，外媒報導非洲的波札那與豪登省，出現一支新的變種病毒B.1.1.529，在WHO緊急會議後，該病毒定名為「Omicron」。這項消息剛出現，就傳出病毒入侵亞洲國家的壞消息。香港的防疫旅館有1名從南非到當地的住客確診，且隔沒幾天又出現2人確診，可能是群聚感染所致。

●「Omicron」這個字怎麼念？

「Omicron」有些人念「歐米控」、Google念「阿某庫龍」，怎麼念才對？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，依照美式、英式音標有不同發音，美式音標首字發音接近「阿」、英式音標接近「歐」，但不論哪一種發音，大家應該都能理解。

●為什麼叫做「Omicron」？

大家可能會疑惑，在Mu變種病毒株後的病毒，應該叫做Nu吧？怎麼跳過Nu（希臘字母的N）、Xi（希臘字母的i）這麼多字，直接用「Omicron」（希臘字母的o）？WHO說明因為Nu的發音接近New容易誤解，以及Xi可能對特定區域產生歧視感。

●病毒已進入哪幾個國家？

外媒報導，現在「Omicron」病毒已入侵歐洲多國，在比利時出現全歐洲首例確診後，英、德、義大利等國都出現確診病例。離台灣最近的，則是香港的一處防疫旅館揪出確診病患，而可能是因群聚感染因素，同一旅館有3人確診。現在英國開第1槍，全歐洲第1個鎖國，且首相強生宣布全國戴口罩命令。沈政男表示，南非豪登省公布的R值為1.93，而全南非之R值為1.47，以此數字推估，顯示Omicron的傳播力可能比Delta多1.3倍。

Omicron症狀與Delta有何不同？ 第1個發現這項變種的南非醫師表示，他的病患有強烈的肌肉痠痛、疲倦感，以及輕微的咳嗽，卻沒有新冠患者常見的嗅味覺喪失。

●目前R0高達50表示1個人傳50個人？

有醫師在FB表示，目前發現Omicron的R0值（1個確診者傳染人數）高達50，呼籲近期都不要出門。真的這麼可怕？羅一鈞認為，南非提供的資訊很少，他認為這個說法被高估，Omicron的R0值理當沒這麼高，即使是「麻疹」病毒，R0值也才17而已。通常一個新興病毒的R0值一開始會偏高，之後會持續下修，需要看更多、更詳細的病歷來做統計。不過專家預測，Omicron的傳播力應該會比Delta高。

●現有疫苗能不能防範？

有關病毒能不能防範變異株，前台大感染科醫師林氏璧在部落格上分享幾項重點。林氏璧認為，目前的疫苗都是針對病毒的棘狀蛋白產生抗體，而這個變異株有32個突變，能產生的中和抗體可能偏低，不過對於防範重症與死亡的能力還是有的。幸運的是，mRNA的技術平台能針對變異株，快速做出新疫苗，目前輝瑞和莫德納都開始著手調整疫苗，預估100天內就能完成。