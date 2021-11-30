年薪2億台幣的英超球星馬內，被人目睹拿著螢幕破碎的智慧型手機，還是用得開開心心，當被問及：為何連螢幕也捨不得換？馬內給出令眾人熱淚盈眶的答案。

29歲的足球巨星馬內（Sadio Mané），是英超利物浦隊主將之一，戰績卓著。但除了球技以外，媒體也熱愛報導他私下的為人。外界眼中的馬內善解人意、生活簡樸，足球媒體Planet Football形容，「即便是敵隊支持者，也很難討厭他」。

出席公開場合時，馬內曾被媒體拍到，他的智慧型手機螢幕碎裂，還是照常使用。依他高達780萬英鎊（約新台幣2億元）的年收入，想直接換一支手機，根本不是問題，但他卻拿著破手機，還用得甘之如飴。這個在足球界不太常見的景象，一時蔚為話題。

「我是可以買更多東西，但這些對世界有什麼幫助？」他反問記者：「小時候我吃不飽、必須出來工作，我赤腳踢球、也沒有學可以上。現在我有錢了，能幫助別人了，我更想拿這些錢去蓋學校，讓貧困的人有東西吃、有衣服穿。」

●7歲時父親驟逝 立志改善偏鄉醫療

馬內來自西非的塞內加爾，他的故鄉班巴利（Bambali）是座靠海的小村落，非常偏僻。那裡沒有學校、沒有醫院，連妹妹都是在家裡出生的，整座省分有高達7成人口生活於貧困中。馬內從小沒上學，把葡萄柚當足球踢，藉此練就一身好本領。

有天，他踢球踢得正開心，場邊突然有人捎來消息：「馬內，你爸爸過世了。」7歲的他杵在原地，難以置信：「當時爸爸病了很久，起初只吃一般的成藥，病情復發後，藥就失效了。班巴利沒有醫院，想看醫生得去隔壁村，但他們還是沒能把我爸救活。」

父親的死讓他立下志願，有朝一日，等自己有能力，一定要讓班巴利的醫療品質提升。20年後，已經成為足球巨星的馬內，終於在班巴利蓋了醫院。他說，與過去惡劣的環境相比，希望一座醫院或多或少，能帶給當地的人們希望。

●想讓貧困小孩都能上學 「我得更努力工作才行」

除了醫院，他也出錢出力，在當地蓋建不只一所學校、運動場，並為極貧家庭提供足夠的衣鞋和食物。每個月，馬內會撥出70歐元（約新台幣2,186元）補貼家境困乏的鄉親。新冠疫情期間，他也捐助了4.1萬歐元給塞內加爾政府，協助抗疫。

「如果我小時候，村裡有間好學校，我或許就能多念點書了。」他說，過去班巴利每個孩子都只顧著踢足球，想跟馬內一樣當足球巨星。「但我總跟孩子們說，他們還是要認真讀書、去上學。你當然可以繼續踢球，但如果你又會踢球、又會念書，會更容易成功。我小時候沒有辦法這麼做，是因為那時情況更困難。」

他也會親自視察這些基礎建設的營造過程。「當你看到這些人、物資送他們門前的時候，你就會想：哇，我必須為他們更努力工作才行。」他說：「我不需要展示高級房車、飛機。我只希望故鄉的人民，能享受到一點點生命賜予我的恩典。」

●飛黃騰達不忘本 盼粉絲也能看見故鄉

2020年，馬內的故事被拍攝成為傳記紀錄片《Sadio Mane: Made in Senegal》（暫譯：沙迪奧馬內：塞內加爾製造）。過去他為善不欲人知，如今卻拍攝影像廣為流傳，究竟為什麼突然改變了作風？

「其實我不太愛談自己在做些什麼，」但馬內坦言，他故鄉的那些非洲小村落，總容易被世界淡忘，卻同時也亟需外界關注，透過記錄片與媒體曝光，有望為這些地區帶來更多資源。

一如媒體口中的馬內：雖然飛黃騰達，卻從不忘本，「我希望粉絲們都能看見我的家鄉，因為那是我的本源。」