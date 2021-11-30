有些父母看到小孩較為矮小，便希望孩子多吃一點，除了三餐，可能加入上午點心、下午茶或宵夜，就是希望促進小孩生長發育。耳鼻喉科楊啟坤醫師過去曾為兒子的身高問題煩惱不已，因此對於小兒身高發展議題很感興趣，他也投入許多心力觀察、閱讀相關研究報告，他提醒，上述作法可能適得其反，容易對孩子的身高發育造成負面影響。

楊啟坤醫師指出，小朋友身高發育最快速的時期為嬰兒期與青春期，在影響小孩身高發展的因素當中，最關鍵的部分就是基因與生長激素的分泌，另像飲食、睡眠與運動，也與小孩的身高發育息息相關。

●小孩想長高，飲食、睡眠與運動環環相扣

過去研究發現，當身體處於飢餓狀態，體內生長激素分泌會增加；若整天處於飽足狀態，血糖居高不下，生長激素分泌就會減少。這代表當孩子頻繁進食，生長激素分泌容易受干擾，因此醫師建議，小孩的飲食重點是要營養均衡、熱量攝取也要足夠，在用餐頻率方面，一天吃三餐即可，定時定量的用餐模式對孩子的身高發展較為有利。

另外，睡眠充足對孩子的生長發育也是非常重要。楊啟坤醫師分析，小孩分泌生長激素的時段約為晚上十點與半夜熟睡時期，若睡眠時間太晚，加上整天不斷進食與運動量不足，身高發育自然不會很理想。

●一年身高發展沒有4公分，建議接受進一步評估

「小孩在兩歲到十歲之間，若一年的身高發展沒有達４公分，父母便需要帶孩子就醫，接受進一步檢查、評估。」楊啟坤醫師表示，當父母帶孩子就醫，醫師通常會先幫孩子檢測骨齡，以了解骨齡生長是否超前或有落後傾向。接著，再釐清背後有沒有疾病因素，若沒有疾病因素影響，且骨齡生長明顯落後，可考慮運用生長激素做為輔助，配合健康飲食、生活習慣，以協助孩子的身高發展更順利。

楊啟坤醫師以他的孩子為例，他說，他孩子小時候的身高百分位落在58%，孩子很想再長高，醫師觀察骨齡檢測結果後，也認為孩子的身高尚有進步空間，因此建議注射生長激素。他的孩子同時也在飲食、睡眠與運動習慣上進行調整，經過一年的努力，他孩子的身高百分位進步至82%，也就是前進20多名，此後，他孩子的身高百分位一直維持在82%上下，自信心也大幅提升。

●小孩身高發展，不是越高越好

楊啟坤醫師另提醒，小孩在成長階段，若突然發現小孩的生長發育過快，甚至年齡還小便出現性早熟跡象，可能意味著生長板接近閉合，如此身高發育也會受到侷限，所以無論是身高發育過快或過慢，都要讓西醫醫師進行評估，才能及早介入、治療。