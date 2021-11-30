2019年的布雷特哈特(左)與外甥女娜塔莉亞。（達志影像）

"Bill Goldberg kicked me in the head and ended my career because he didn't know what he was doing."



- Bret Hart pic.twitter.com/W1FPC4keXS — Allan (@allan_cheapshot) September 9, 2021

今年64歲的摔角傳奇人物「殺手」布雷特哈特(Bret Hart)，他的生涯有個充滿勵志的開頭，又有個令人挫折的結尾。根據布雷特哈特多次提起，他的職業生涯就毀在1999年，對手比爾戈柏(Bill Goldberg)比賽中一腳踢傷他的腦袋，讓哈特的大腦受到永久損害，醫生宣布他的職業生涯畫下句點。

哈特強調摔角不是真的要打傷對手，而是在確保視覺衝擊的情況下避免弄傷對手，哈特在多次訪談以及自己的紀錄片中提到：「摔角本來就會受傷，這是意外。以滿分10分來給摔角手評價，戈柏只能拿0分。他踢我那腳的力道足以把磚牆都踢飛了。」當時戈柏是WCW力捧的招牌人物，布雷特哈特則是從WWE轉過去的另一位巨星，受傷不久之後WCW提前終止哈特的合約。哈特在《Starrcast》說，他因為戈柏這一腳損失了數百萬美元，保險公司也拒賠。後來哈特在騎單車時摔車，因為腦部舊傷的關係讓他差點半身不遂，戈柏卻還在四處爽爽賺錢。

哈特在《TalkSport》說：「戈柏入選了名人堂，在我看來他是這個行業最不專業的摔角手之一，他弄傷了每個對手，他是最危險的傢伙，我還不如去跟真的大猩猩打摔角。」

擁有11個兄弟姊妹，哈特從小家境清苦，同學還會嘲笑他打摔角的父親。成年後哈特在WWE獲得力捧而大紅大紫，WCW一度對他開出3年900萬美元合約，在1996年之前這和籃球明星麥可喬丹(Michael Jordan)在公牛隊的年薪差不多。哈特當時拒絕跳槽，而是留到WWE養不起他了才轉過去WCW，沒想到戈柏這一腳讓他什麼都沒了。

1999年底哈特受重傷之前，他的弟弟歐文(Owen Hart)同一年在WWE的擂台發生意外去世。多年後哈特說他已經原諒戈柏了，他表示自己畢生都熱愛摔角，但摔角給他們一家帶來的傷害也是難以言喻的。