美國西北大學的研究人員開發了全新的注射療法，利用「Dancing molecules」來修復組織逆轉嚴重的脊髓損傷癱瘓。

●「Dancing molecules」修復組織

研究人員在研究中給癱瘓小鼠的脊髓周圍組織注射了一針，僅四周的時間，這些動物就恢復了行走的能力，這項研究則發表在11月12日的《科學》(Science)雜誌上。

通過發送生物活性信號來觸發細胞修復和再生，這一突破性療法在五個關鍵方面顯著改善了嚴重損傷的脊髓：被切斷的神經元延伸，即軸突再生、疤痕組織顯著減少、髓鞘在細胞周圍重新形成，髓鞘是軸突的絕緣層，對有效地傳遞電信號很重要以及向損傷部位的細胞輸送營養物質而形成的功能性血管，最後則是讓更多的運動神經元存活。

●防止重大創傷

在治療完成後，「Dancing molecules」會在12週內降解為細胞的營養物質，然後完全從體內消失，且沒有明顯的副作用。這是首次通過改變化學結構來控制分子集體運動提高治療效果的研究。

「我們的研究旨在找到一種治療方法，可以防止重大創傷或疾病後癱瘓。」西北大學的塞繆爾斯圖普(Samuel I. Stupp)是這項研究的負責人，他說：「幾十年來，這對科學家來說一直是一個重大挑戰，因為我們身體的中樞神經系統，包括大腦和脊髓，在受傷或發生退行性疾病後沒有任何顯著的自我修復能力，因此我們將直接向FDA申請，讓這種新療法可被批准用於人類患者，目前人類患者的治療方案非常少。」

●脊髓損傷生活異常艱難

根據美國國家脊髓損傷統計中心的數據，美國目前有近30萬人患有脊髓損傷，這些病人的生活異常艱難，只有不到3%的人恢復基本的身體功能，大約有30%的患者在最初受傷後的一年中至少會再次入院，每個患者一輩子的醫療費用平均高達數百萬美元，脊髓損傷患者的預期壽命也明顯低於一般人，這是自20世紀80年代到目前都沒有改善的問題。

再生醫學專家斯特普說：「目前還沒有能夠讓脊髓細胞再生的治療方法，我想對脊髓損傷的結果做出改變，並解決這個問題，解決脊髓損傷的科學可能會對神經退化性疾病和中風治療連帶產生影響。」

這項療法可以用於重大創傷後的癱瘓事故以及疾病，「Dancing molecules」是生物活性的關鍵因素在，絕對可應用於其他療法和目標。

塞繆爾斯圖普(Samuel I. Stupp)說：「我們在受損脊髓中成功再生的中樞神經系統組織，與中風和神經退化性疾病（如肌萎縮性脊髓側索硬化症、帕金森氏症和阿茲海默症）影響到的大腦組織相似。」