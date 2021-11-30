10/26(二)早上運彩客服中心接到一通要預約兌領高額獎金(單張彩券中獎金額超過500萬元)的電話，經初步核對中獎彩券資訊正確，依程序約在指定的分行兌領，真的很替這位高額中獎人感到開心，他僅僅只用了100元投注就中了高達505萬元的獎金，賠率超過5萬倍，是台灣運彩史上獎金支付最高的倍數。他是怎麼買的，有沒有什麼眉角，今天就來跟大家分享一下。

運彩史上最高5萬倍賠率高雄開出！他100元喜中505萬元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

這位幸運的高額中獎人年約60歲，是高雄的一位男性上班族，從台灣運彩營運以來，就一直有投注，下班後或例假日到運彩店看比賽玩運彩已是他生活中最大的樂趣，常常中獎的他也提到曾經中過一次30多萬元的獎金，這次是他第二次中大獎，而且還是只買了100元就中了505萬元獎金，讓他非常開心。

買100元串8關抱回500萬彩票。(台灣運彩提供)

領獎時他分享了他的投注經驗及心得，有以下4點，1.定期定額，每個月都設有固定的娛樂費用額度買運彩；2.喜歡玩「串關」提高獎金倍數，多數是串3關或串4關，如有看好的賽事偶爾也會串到8關，這次就是串8關，畢竟串8關能全部中獎運氣的成分比較高，所以往往都只會投注100元；3.玩法只鎖定足球的讓分及不讓分而且只買例行賽，因為季後賽或是冠軍賽易爆冷門；4.挑選喜歡的賽事後會再查詢2隊過去的對戰紀錄，提高預測的準度。

足球「讓分」玩法賠率相對高。(台灣運彩提供)

運彩串關說明。(台灣運彩提供)

這一次他串8關中大獎買的玩法全部都是「讓分和局」，分別為1.賠率4.25倍的「佩西克諫義里Vs. 佩塞拉 讓分和局」、2.賠率4.25倍的「索契Vs. 莫斯科火車頭 讓分和局」、3. 賠率4.00倍的「加拉塔薩雷Vs. 貝西克塔斯 讓分和局」、4.賠率4.00倍的「德格福斯Vs. 歐瑞布羅 讓分和局」、5. 賠率3.75倍的「紐維爾舊生Vs. 薩米恩托 讓分和局」、6.賠率3.60倍的「米蘭迪兵工廠Vs. 阿爾多希維 讓分和局」、7.賠率3.60倍的「布拉加Vs. 吉爾維森特 讓分和局」及8.賠率3.60倍的「敦達克Vs. 聖巴特里體育 讓分和局」，比賽結果8場全數命中，賠率連續相乘的結果高達史上最高的50,563.44倍，小小100元的投注開心中了5,056,344元的高額獎金，提供大家參考。

買100元專挑「讓分和局」串8關抱回500萬。(台灣運彩提供)