信用卡不僅享有各種回饋，且分期付款也能夠替消費者分擔壓力，有些民眾並不打算單次付清，而是選擇繳「最低應繳金額」，有網友近期要刷卡支付一筆10萬的鉅額開銷，好奇若他每個月只繳納最低應繳費用，「循環利率會跟著算嗎？會不會破壞信用？」。底下留言一面倒急勸，每月僅還最低額度，最終會在負債中循環，拖5、6年後，恐將還近1倍的錢。

1名網友在mobile01發文，最近會有一筆大額花費，信用卡可以直接刷10萬，考慮1次性用信用卡刷10萬，但每個月只能繳納最低應繳費用，「如果我一次刷10萬，每月最低要繳多少？循環利率會跟著算嗎？會不會破壞到信用？」。

貼文一出後，不少網友勸阻，「繳最低，會多繳利息給銀行，所以能全額就全額」、「建議聯絡發卡銀行諮詢信貸，10萬應該會直接撥款」、「繳最低信用分數就會扣分，以後你要辦信貸，可能辦不過或是金額少利息高」、「反正都是要跟銀行借錢，循環利率高，信貸利率低，幹嘛要用刷卡的？」。

有內行網友分析，「千萬不要這樣做，信用卡利率會很高，每月還最低應繳額度，到頭來會一直在負債中循環，利上加利，拖個5、6年後，恐怕最後會需要還將近一倍的錢」，建議直接找銀行借信貸，利率相對較低、手續費也低，且還款期限也比較久一點。

據了解，帳單上除了每期消費總金額外，還有為消費者在資金不足的前提下，提供最低應繳費用，但若是僅繳最低應繳費用，剩餘未繳清的費用則會啟動循環利息機制，並累計到下一期的費用中。