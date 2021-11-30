日前中共空軍編隊進入台灣西南方航空識別區時，出現了一架過去未曾出現的新機種：運 油-20，這是該款新型空中加油機首次對外公開亮相。證實中共空軍已逐步具備遠征實力，往戰略空軍與全球打擊的路途上更邁進一大步。只不過運油-20這種具有遠程武力投射戰略意義的空中加油機，出現在台海威懾行動中，實在談不上什麼威懾力量，倒顯得炫耀的成份居多。

據統計資料顯示，全球現役的空中加油機有近千架，擁有加油機的國家也有十幾個，最多的是美國，大約有近500架，此外俄羅斯、中國、英國、法國、沙烏地阿拉伯、以色列等都有，連新加坡都採購了KC-135加油機。中共空軍的大型空中加油機多年來一直是較弱的項目，目前大約有20多架，主要是由轟-6轟炸機改裝的轟油-6，加外還有3架當年從烏克蘭購入用伊爾-76運輸機改裝的伊爾-78加油機，目前新服役的運油-6正在量產，可以說是共軍空中加油機家族的一項極重要的飛躍。

去年在網路上流傳的運油-20為殲-20空中加油的照片。（圖／微博）

目前在役數量最多的轟油-6主要問題是它是由轟炸機改裝，因此在設計上必須將就原有的轟炸機架構，最大的載油量僅37噸，扣自身需要的18.5噸，只有一半可以用於加油，大約能為4-6架次的殲-10或是2-3架次的殲-16加油，這與美系、俄系或英系加油機都有很大差距。購自烏克蘭的伊爾-78雖然加油量可垟105噸，但僅有3架數量太少。因此依循其他國家的例子，將大型運輸機運-20改裝為加油機。

購自烏克蘭的伊爾-78雖然加油量可達105噸，但僅有3架，數量太少。（圖／網路）

運油-20最早出現在2018年4月份中航工業集團一則宣傳影片當中，2020年網路上也流傳與運-20同型機為殲-20戰機測試空中加油的圖片，隨後也陸續出現在陝西閻良機場被衛星拍攝到多架疑似運油-20的照片。這次正式出巡航台海的任務，顯示已正式服役加入戰鬥序列。

運油-20服役後使中共空軍的空中加油增加了極重要的平台，該機有近百噸的油量，加載內部油箱則可以達到150噸，其加油能量是轟油-6的4倍，比伊爾-78還多了15%，大約能為8架次的殲-16或殲-20等重型戰機提供空中加油，甚至可以為轟-6N轟炸機進行遠程加油，能大量提升中共空軍滯空時間以及打擊半徑，讓空軍具備遠程作戰能力，作為戰略空軍遠程武力投射的重要平台。

被外國衛星拍攝到的陝西閻良機場上的運油-20與轟油-6，證實運油-20已開始量產。（圖／網路）

衛星拍攝到陝西閻良機場上大量的運-20與轟-6，其中有多架都是空中加油機，證實運油-20已加速量產。（圖／網路）

現在問題來了。運油-20既然是遠程武力投射的平台，為何會在對台威懾行動中出現？現在所有對台威懾行動中出現的各式戰機如殲-16、殲-10或轟-6、運-8，在橫越200~300公里的台灣海峽任務中，完全沒有必要進行空中加油。即便是發生戰爭，戰機從大陸沿海機場升空執行任再返航，也用不著空中加油。

轟油-6是以轟炸機改裝，做為空中加油機仍有許多不足之處，加油能量有限，發展出運油-20後，才真正形成共有遠征武力的戰略空軍。（圖／網路）

有論者指稱空中加油機可以在海峽上空為中共戰機進行加油，延長在台灣上空巡航時間，這顯然指的是台灣已完全喪失制空權，否則怎能讓共軍的加油機與戰機在空中執行完全沒有防守能力的空中加油？就現狀推算，一旦台灣400多架戰機與防空火力全數打光，完全喪失了制空權，幾乎等於戰爭已進入尾聲，這時無論是從航母或從沿海機場起飛，中共戰機將如入無人之境，在寬不到 200公里的海峽上空進行空中加油，實在看不出是要到哪裡作戰。至於有人認為空中加油機能擴大佔領台灣之後的防禦圈，或是威懾包括關島在內的第二島鏈，那其實與台海戰爭或統一台灣已經沒有半點關係。

顯然不會在對台軍事行動中擔負任務的運油-20參加擾台共機編隊，讓人覺得充滿炫耀的意義重於威懾的作用。（圖／國防部）

一年多來中共軍機不斷進入台灣西南與巴士海峽的防空識別區，其目的是威懾台獨勢力，並警告美國不可輕舉妄動。就算未來因此發生戰爭，終究戰場還是在台灣附近，怎麼看都不是遠程武力投射。而在這場長達一年多的武力威懾行動中，藉機展示一下新武器當然可以理解，如果說是要威懾，不管是出動空中加油機、航空母艦或洲際彈道導彈，明眼人都知道這些都不是台海戰爭的主角，炫耀的意味就更加明顯了。