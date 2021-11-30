美股今天上揚，抵消了前一個交易日的部分跌幅，因為疫苗和治療藥物有望緩和COVID－19（2019冠狀病毒疾病） 最新變異株的為害。

道瓊工業指數大漲236.60點或0.68%，以35135.94點作收。

標準普爾指數攀升60.65點或1.32%，收在4655.27點。

科技股那斯達克指數勁揚291.18點或1.88%，收在15782.84點。

費城半導體指數漲153.41點或4.08%，收3910.54點。（譯者：張佑之）1101130