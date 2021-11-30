現年41歲的「港湖女神」、立委高嘉瑜近期作風雖然轉趨低調，但仍被黨內同志抱怨無心捍衛執政黨公投主張，揪人稀稀落落，遭有心人士在綠營同溫層內大作文章；根據CTWANT掌握，讓高嘉瑜傷神的不只是揪人的成效不彰，還有與前男友馬文鈺和現任林姓男友剪不斷、理還亂的感情，對她精神產生極大困擾，私下出門都要先變裝，行跡可疑。

CTWANT記者直擊，公開場合的高嘉瑜，不管是上電視台政論節目或拜訪地方行程，都不會特別裝扮，雖有口罩遮臉，但外界可以輕易從其招牌髮型和大眼睛，就一眼認出女神本尊。只是CTWANT記者也發現，高嘉瑜的另一面極度重視隱私，上周某晚為赴私人行程，還特別先從立院回家喬裝，漁夫帽、深色大衣外套和長褲一應俱全，就連口罩也選擇低調色系，全身包緊緊讓人難以辨識，舉止相當小心，深怕被外界認出。

立委高嘉瑜公開行程毫不遮掩，招牌髮型讓人一眼就認出。（圖／CTWANT調查組攝）

為何高嘉瑜如此小心的原因？據CTWANT掌握消息得知，她前幾年已和交往十多年的馬文鈺分手，隨後則和一位板橋林家後代的富少相識交往；然而悲情的是，高嘉瑜與林姓富少的戀情持續未久，兩人爭吵不斷下，也在今年幾近告吹分手，女神高嘉瑜接連兩段情路不順，難怪無心黨務，整個人更對私下活動敏感異常。

立委高嘉瑜行程固定，立法院問政、電視台政論節目和地方選區拜訪。（圖／CTWANT調查組攝）

高嘉瑜情斷馬文鈺其實早有徵兆，民進黨前立委段宜康去年11月在臉書暗示，高的男友假借新潮流名義向行政部門施壓，當時高嘉瑜出面嚴正否認此事，並爆意外地說，「我可能不一定有男朋友」，引發外界揣測高、馬兩人關係是否早已生變。

據CTWANT記者側面瞭解，高嘉瑜近一個月來因感情事，產生極大精神壓力，她曾找立院友人談心，為了平息外界的流言蜚語，耗費極大心力，感覺相當委屈，完全不像往常樂天開朗的傻大姐模樣。對此，友人也只能多加安慰，並鼓勵她將心力專注在質詢官員、法案和預算審查，藉此轉移焦點。

立委高嘉瑜形象活潑，樂於和青年學子交流，相當受年輕人歡迎。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

CTWANT調查發現，形單影隻的高嘉瑜近半個月生活相當規律，一日行程從立法院開始、下午有時上政論節目，不然就是在立院辦公室研究法案和議題，晚間或假日多半則是在選區跑行程、耕耘基層。若不知道高嘉瑜情變的人，還以為港湖女神是工作狂，全天候以工作為重心，讓人感到心疼。