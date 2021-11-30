近年多在大陸發展的金馬影帝阮經天，日前卻被網友發現在東區新開的火鍋店內打工，還在該店門口幫量體溫，雖然戴著棒球帽與黑口罩，但184公分的高挑身材、與如同蠟筆小新般的濃眉、外加勾魂的單眼皮小眼睛，特別是他的聲音辨識度極高，讓人一眼就認出是阮經天本尊，對方雖立即否認，但當下也藏不住的笑意，等同默認。

林佩瑤在臉書上感謝阮經天與黃鐙輝去她的火鍋店用餐。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

但妙的是這家火鍋店還叫做「甯鍋物」，剛好與阮經天曾交往八年的前任女友許瑋甯的名字同字，不禁令人聯想到是否他有投資這家火鍋店，還刻意取了舊愛的名字來緬懷舊情；但據本刊調查，該火鍋店是有著「最美空姐」之稱的林佩瑤與主廚老公武俊傑所投資開設，而阮經天與林兩人本來就是從小玩到大的好朋友，2019年林佩瑤結婚時，阮經天雖因工作未能到場致意，但仍送上大紅包恭喜老爺、賀喜夫人結成連理，今年林佩瑤出書時阮經天也熱情支持，老公還一同合影，交情匪淺。

阮經天出現在林佩瑤與老公投資的火鍋店，還被網友爆料他在門口幫客人量體溫。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

由於阮經天不只一次被網友直擊出現在「甯鍋物」，在林佩瑤的臉書上，上周還特別感謝阮經天與黃鐙輝去店內用餐，猜測阮經天應該只是熱心幫忙好友看店，想想如果去吃個鍋就能被金馬影帝量體溫送餐，那真的也太幸運要買樂透了吧！

今年林佩瑤出書時，阮經天還熱情支持推薦，足見兩人交情。右為林佩瑤老公武俊傑。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

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