導演瞿友寧近來忙著宣傳其監製的電影《瀑布》，十一月十五日晚間九點半左右，本刊在松菸誠品的美食街巧遇瞿友寧，一群像是與粉絲或工作人員圍著他聊天，人緣非常好，不過聊完後，瞿友寧跟著五個女生搭電梯到停車場，五個女生魚貫上了他的車，加上瞿友寧駕駛，一台小車六個人塞好塞滿，已明顯超載。

一行人前往停車場，瞿友寧（紅箭頭所指）先整理一下後車廂。（圖／本刊攝影組）

五個女生陸續上車，瞿友寧還在收車廂裡的物品。（圖／本刊攝影組）

瞿友寧當天帶五名女生一起搭電梯到松菸誠品停車場，來到一台有「小鴨」別稱的銀色豐田小車旁邊，這正是瞿友寧的座車。接著幾個人將隨身背包放進後車廂，再一個接一個陸續上車，瞿友寧整理好後車箱後坐上駕駛座，載著這五個女生離去。

五人都擠上車之後，瞿友寧開門坐上駕駛座開車離去。（圖／本刊攝影組）

令人感到訝異的是，這一台有小鴨別稱的銀色豐田小車竟然可以擠進六個人，但依照交通法規，小客車包括駕駛，最多只能載五個人。而違規超載可能會增加事故風險，10月1日起的交通違規新制更加重罰鍰，汽車超載若肇事造成他人重傷或死亡，罰鍰由最高9000元提高至1萬8000元。圖一時的方便，恐怕有難以承擔的風險。

瞿友寧近期忙於電影《瀑布》的宣傳活動。（圖／本刊攝影組）

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