鋒面今起快速通過，緊跟在後的是一波乾冷空氣，越晚越冷！北台灣最低溫下探13度。明起受冷空氣籠罩影響，一直到下周一（12月6日）全台氣溫偏低，最冷的時間落在本周四至周六，平地最低溫只剩10度。

明天開始進入冬季，今鋒面率先探路，迎風面局部地區有短暫雨；晚間冷空氣抵達，濕轉乾且越晚越冷，北部氣溫一路下滑，下探13度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今北部21降到13度，中南部14至27度、東部14至25度。

明起至周六（12月4日）受乾冷空氣影響，白天若有陽光，體感比較沒那麼冷，但夜間輻射冷卻效應明顯，清晨、夜間氣溫極低，日夜溫差相當大。吳德榮指出，這波冷空氣將是入冬以來最強，北台灣平地最低溫下探10度，新竹、苗栗一帶甚至會降得更低，不排除升級為「大陸冷氣團」。

下周日（12月5日）轉東風，冷空氣雖逐漸減弱，但清晨氣溫仍低，預估要到下周一白天才會回暖。另外關島西方海域一熱低壓發展，有發展成今年第21號颱風「妮西圖」的趨勢，對台灣無影響。