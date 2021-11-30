F-35B從英國「伊莉莎白女王」號航母起飛後墜毀瞬間

英國F-35B戰機11月17日從「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母上起飛後不久，隨即墜入東地中海。歷經近半個月後，如今網路上出現了戰機墜海瞬間的影片。

據《動力》（The Drive）網站29日報導，儘管目前還無法確定影片的真偽，但呈現的畫面顯示，它和先前盛傳，飛行員曾試圖放棄起飛，但戰機已衝出甲板跑道，而不得不彈射逃生的報導相吻合。

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm — Seb H (@sebh1981) November 29, 2021

目前整起事件雖然還在調查，但出現的短片似乎在電腦上播放，並由手機所拍攝。而顯示器上的「視覺監視系統（Visual Surveillance System）」字樣顯示，這是航母閉路電視系統原始影片的一部分，除了用以調查事故外，也能用來監視一般的飛行甲板活動。

從影片中可以看到，就在F-35B顯然失去動力，在滑躍起飛跑道末端墜落瞬間，飛行員隨即彈射逃生，但降落傘似乎卡在航母艦首，而先前未經證實的報導也有相關情節。