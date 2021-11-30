新冠變異株「Omicron」來勢洶洶，目前已有多國出現感染案例，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，有專家稱「Omicron1傳50」簡直太扯了，1人傳給50人是要怎麼傳？他認為Omicron這麼快變成南非豪登省的強勢病毒，快把Delta幹掉的原因可能是「突破性感染能力很強」，讓疫苗保護力降低，所以即便疫苗覆蓋率高達87％的葡萄牙也出現13人感染Omicron，而各家疫苗廠也紛紛宣布新配方疫苗將問世。

沈政男昨在臉書提到，疫情爆發1年多，他看到最扯的評論是有專家說「Omicron的R值高達50」，到底是什麼樣的專家會這樣評估？根本沒有這回事好嗎？他們用病毒棘蛋白基因變異的程度來推估傳染力恐是Delta變異株的500％，但這並不代表R值就跟著乘以5倍，而且Delta的R值頂多就是6，增加5倍的結果也不是50。

沈政男無奈大嘆「一個人傳給50人是要怎麼傳？你有多少50人的群聚？」他並分享南非豪登省的新增案例曲線指出，Omicron的新增曲線雖然很陡，但跟Delta相比其實差不多，且也曾有專家認為新冠病毒的R值已經快要到達頂點，大約6至7左右。

沈政男表示，Omicron這麼快變成南非豪登省的強勢病毒，幾乎快把Delta幹掉，最有可能的原因是「Omicron的突破性感染能力很強」。它的傳播力比Delta還高一些，但因為棘蛋白基因突變很多，因此容易產生再感染與突破性感染，使疫苗保護力降低，所以那些原本擋得住或曾被Delta與其他病毒株感染的人，還是被Omicron攻破了。

沈政男以葡萄牙為例說明，該國疫苗覆蓋率高達87％，卻傳出有13名球員或教練感染Omicron病毒，由此可見，Omicron發生突破性感染的比例有多高。接著再看看疫苗公司的說法「新配方疫苗很快就能問世？」僅一家還在強調疫苗仍然有效。

沈政男也說，以色列與日本已決定鎖國2周，韓國已暫停解封，還有更多國家將會陸續採取境外阻絕措施。而台灣12月中旬將開始實施旅館檢疫縮短，未來2周的情勢會比較明朗，如果Omicron真的這麼可怕，那個「7+7」的政策也許會收回去。

沈政男坦言，台灣預計會在明年開放民眾打第三劑疫苗，但其實現在已經有人接種完第二劑疫苗超過6個月了，既然都決定要開放民眾施打，何不讓這些人早點打？至於該選擇哪一款疫苗，指揮中心日前宣布沒有限制廠牌，要打同樣的廠牌或混打都可以，就看大家自己的選擇。

沈政男也提醒，把疫苗保護力弄到最好，是國民應盡的義務。不過，也要注意副作用與染疫風險的問題，把這3點納入考量，再決定要打哪一款疫苗。另青少年第二劑也開放接種，不少家長對於是否該讓孩子打感到很為難，他建議可以先觀察Omicron怎麼演變再決定，畢竟若突破性感染比例很高，那其實打了也是白打。