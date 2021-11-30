有「港湖女神」之稱的綠委高嘉瑜驚爆爆遭林姓男友「家暴」！據悉，高嘉瑜11月中與男友入住新北市某一飯店，男友發現高的手機內與前男友訊息互動密集，竟醋勁大發對高施暴，導致高的右臉、四肢和頭部等多處挫傷。

《鏡週刊》今（30日）報導，高嘉瑜和大學時就交往的學弟馬文鈺分手後，於半年前和林男交往，卻沒想到成為高嘉瑜的惡夢；高嘉瑜本月中旬和林男入住新北市一間飯店，林把玩高的手機，發現高和馬文鈺分手後，卻仍傳訊息互動，甚至馬還分享剛出生沒多久的兒子照片。

該周刊披露，林男看到後，竟醋勁大發對高嘉瑜施暴，導致高的右臉、頭部、四肢多處挫傷，該報導更稱林施暴後直到2天後才放人，並將高的手機全部備份；高離開飯店後隔天前往台大醫院驗傷。

對此，周刊於29日求證高嘉瑜時，高向該周刊記者表示，「這件事我是受害人」，並強調會在近日統一對外說明，但林男則否認有向高嘉瑜施暴。