今天一早在MLB自由市場上又有重量級簽約，昨天傳聞即將加入大都會的「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)真的加盟了！據多家美國媒體報導，大都會以3年1.3億美元(約台幣36.5億)奪下薛爾瑟，包括2023年球季後逃脫條款。

The Mets and Max Scherzer are finalizing a 3-year, $130M contract, per @JonHeyman pic.twitter.com/mdmkRqWuBl — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 29, 2021

本季末薛爾瑟成為自由市場上最搶手的先發投手，多隊都有意爭搶，其中包含天使、巨人與原東家道奇，不過最近補強頻繁的大都會似乎殺紅了眼，強勢奪下這超強戰力的先發，這麼一來薛爾瑟將與陣中賽揚獎投手狄葛朗(Jacob deGrom)組成超猛雙巨頭。

薛爾瑟通過體檢後，他平均年薪將來到4333萬美元(約台幣12.16億)，打破洋基寇爾(Gerrit Cole)的3600萬美元紀錄，而薛爾瑟還會領到老東家國民2022到28年欠他的1.05億美元，年收入將突破5800萬美元，還超過海盜(4020萬美元)、金鶯(3700萬美元)團隊薪資。

最近大都會在自由市場瘋狂補強，台灣時間11月27日一天簽下3名野手，分別是工具人野手艾斯寇巴(Eduardo Escobar)、前運動家外野手坎納(Mark Canha)和2屆金手套外野手馬泰(Starling Marte)，野手戰力獲得充足補強，而他們雖放走辛德加(Noah Syndergaard)，但補進薛爾瑟更有看頭。

This puts Max Scherzer's new contract into perspective 🤯 (via @JeffPassan) pic.twitter.com/meR4df6dUr — ESPN (@espn) November 29, 2021

薛爾瑟今年已37歲，但身手依舊穩健，本季初在國民出賽19場拿下8勝4敗，自責分率2.76，並入選明星賽先發，接著在下半季被道奇搶走，表現更加突出，11場出賽拿下7勝0敗自責分率1.98的成績，完全無懈可擊，季後賽也成為道奇最倚賴的王牌。