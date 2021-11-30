民進黨立委高嘉瑜驚傳遭家暴，與男友林秉樞日前到新北市板橋一家飯店投宿時，因林發現高嘉瑜仍與曾交往20年的前男友密集傳訊息聯絡，因醋勁大發竟出手施暴，甚至限制高嘉瑜的行動自由。不過有知情人士透露，林秉樞因握有兩人親密影片，以此威脅，讓高嘉瑜不敢提分手，才會持續隱忍。林男雖否認施暴，但高嘉瑜並未明確否認此事，表示近日會對外說明。

據《鏡週刊》報導，高嘉瑜與11日參加完公投說明會後，消失6天，直到17日才現身電視台錄影。知情人士透露，11日當晚高嘉瑜與男友林秉樞到板橋一家飯店投宿，因林秉樞發現她仍與前男友密集傳LINE，醋勁大發，先把高嘉瑜的東西都丟到走廊，接著對高嘉瑜拳腳相向，她不僅遭連續甩耳光，甚至遭鎖喉、拖行打到全身是傷，還被限制行動自由。

高嘉瑜脫離林掌控後，友人勸她盡快分手，並採取保護自己的行動，但高嘉瑜卻無奈表示「不知道他會怎麼對付我」。

知情人士也向《鏡週刊》透露，林扣住高嘉瑜手機時已將資料全部備份，除照片、對話紀錄截圖外，還有兩人在飯店一起拍下的親密影片，讓高嘉瑜相當驚恐。而高嘉瑜向友人哭訴時，形容林是個「惡魔」，交往初期完全看不出他有暴力傾向。

對此，林秉樞否認施暴；高嘉瑜只向該周刊記者表示，「這件事我是受害人。」並稱會在近日統一對外說明。