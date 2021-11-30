「印度神童」阿南德多次預言新冠肺炎疫情發展，引發全球關注。不過一名澳洲占星學家亞當斯（Jessica Adams）表示，她發現400多年前法國星象大師諾查丹瑪（Nostradamus）出版的《諸世紀》書中，曾成功多次預言，甚至是最近爆發的Omicron變異株，也在他的預言當中，讓他有「神鬼先知」的稱號。

亞當斯近日在個人網站發文指出，早在西元1566年，諾查丹瑪斯曾撰寫一本《諸世紀》，當中就已提到Lambda和Kappa變異株，就連先前爆發高傳染力的Delta變異株，及最新的Omicron變異株，也都記載在書中。

雙魚座圖騰中的兩顆恆星的希臘字母名稱，剛好就是Delta和Omicron，與新冠變異株相同。（圖／翻攝自亞當斯網站）

諾查丹瑪斯在書中寫著「兩隻閃亮的魚在雙魚座相遇」，文中更引用1776年紀英國首任皇家天文學家約翰·弗蘭斯蒂德（John Flamsteed）所畫的雙魚座圖騰，亞當斯仔細一看才發現裡面藏有線索，因為雙魚座圖騰中的兩顆恆星的希臘字母名稱，剛好就是Delta和Omicron，與新冠變異株相同。

因此亞當斯認為，諾查丹瑪斯早就已經預知Delta和Omicron會在未來爆發，但他為了避免遭宗教獵巫的可能，只能以雙魚座圖騰做紀錄。而《諸世紀》一書裡，除了新冠肺炎變異株外，多首詩篇中還預言了全球大事，包括倫敦大火、美國911恐攻、美國前總統甘迺迪遇刺案等。

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