台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨(2012)董事長林輝政表示，台鋼開始主導春雨經營後，公司營運逐步穩健、獲利提升並保持高配息率，前三季公司營運獲利並創新高，股價也比先前明顯上揚。

春雨29日舉辦法說會，董事長林輝政首次出席主持，林輝政表示自己從學術單位轉商，自2013年成為春雨董事長至今8年多；林輝政指出，自台鋼集團2016年開始主導春雨營運，集團持續整合上下游供應鏈，獲利持續向上。

林輝政指出，春雨、春雨東莞、印尼雄獅、美國春雨、春雨生醫等今年前三季獲利均創歷史新高紀錄，並推升前三季歸屬於母公司業主淨利5.97億元，寫同期新高。

林輝政也指出，公司持續撙節成本，營業費用近8~9年來逐年走低；負債方面，透過聯貸，公司長期借款比重拉升至近4成，優於過往的1成左右，長期借款與固定資產質押的比例也大幅提升至200%以上，優於過往只能抵押多少借多少的情況。

對於近來台鋼集團進入春雨公司後的各項傳言，林輝政強調，台鋼集團2013年進入公司董事會運作，2017年正式管理經營，經營團隊厲行精實管理，並落實成本撙節，強化資產運用效率，以提升公司營運表現。

在落實成本撙節方面，林輝政指出，裁撤營運不佳之春雨鞍山，控管無效益的費用支出，使持續虧損的春雨東莞得以止血，轉虧為盈。並簡化投資架構，提升管理效率，持續整合集團內部資源，調整各集團公司之定位，發揮集團產銷綜效。

在強化財務結構方面，將長期借款佔負債比由不及10%拉升至接近40%，並提升資產運用效率，長期借款與固定資產質押比由40%提升至290%。積極規劃被忽略之歷年轉投資損失，所能產生之抵稅權，轉投資Scholar及春雨鞍山之投資損失5179萬美元，近新台幣15億元，約可抵繳台灣春雨5年以上之營利事業所得稅，大大活化公司資產使用。

此外，自2014年度台鋼展開公司治理後，年均股價截至2021年10月底，成長285%。

針對近來有媒體報導，台鋼持有1~2%，花幾千萬買委託書，拿下一家上市櫃公司；春雨強調，目前台鋼及友軍對春雨持股達35%，為最大股東，非透過委託書入主春雨。針對2017春雨聯貸30億及2019春雨聯貸17.9億，是把公司資產從公司口袋搬到自己的口袋一說，這是錯誤報導，辦理兩次聯貸是為要強化財務結構，為要以長期借款取代短期借款，使長期借款佔負債比由不及10%拉升至接近40%。

春雨今年前三季稅後淨利6.88億元，EPS 2.26元，比去年同期增加414%。其中，前三季之稅後淨利、營業利益雙雙創新高。前10月合併營收為95.44億元，較去年同期增加48.33%，並已超越去年全年營收。

展望產業後市，春雨表示，受到碳中和影響全球鋼廠都在進行減產動作，加上各國為了刺激經濟都大力推動基礎建設，因此對未來鋼鐵景氣表現持樂觀看法。