YouTuber米砂（Misa）投入百萬成本製作AV版《魷魚遊戲》，上線首日狂湧2萬人搶看造成網站癱瘓，最後大賺3百萬回本，掀起高度討論，近來她透露想要拍攝有關偶像劇的AV影片，更設定顏值要有炎亞綸等級的門檻，沒想到竟釣出本尊回應。

米砂在instagram透露近期想要拍攝客群以女生為主的AV，因此需要應徵「行走費洛蒙」的AV男優，她也列出應徵門檻，條件是必須年滿20歲、身高175公分、體型適中、沒有刺青、尺寸要「超過15公分」，更強調要「顏值高」，更舉例就是炎亞綸等級，還祭出單日演出酬勞6到10萬的高價碼，希望符合條件的人可以報名演出。

米砂應徵AV男優，顏值要有炎亞綸等級。（圖／misa72600 IG）

沒想到這張宣傳文案，竟釣出炎亞綸本尊回應，對於自己名字被提到，先是回應「……」，似乎對此感到相當傻眼，此舉也嚇到米砂，立刻道歉回覆：「哥不好意思動用你的名字，我找個標準而已，因為我們女生都覺得你很帥，如果不方便的話我可以拿掉那句」，炎亞綸則回應：「不會啦，覺得幽默」，大方的態度讓米砂狂讚「本人出現了，炎P真的親民」。

米砂宣文案釣出炎亞綸本尊回應。（圖／misa72600 IG）

網紅米砂（Misa）先前製作的AV版《魷魚遊戲》，大賺3百萬回本，讓她砸下200萬買下特斯拉，晉升有車一族的她興奮表示：「我終於可以開車了」，對於有網友詢問她是否試過特斯拉的自駕功能，米砂表示：「要開滿200哩才能開啟自動駕駛，因為要先讓車子學一陣子～我剛買還在累積中」。