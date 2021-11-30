台南關廟一處食品加工廠清晨傳出火警。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南關廟一處食品加工廠清晨傳出火警。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南關廟區保東路一處鐵皮建物的食品加工廠，今天清晨6點44分工廠竄出陣陣濃煙，消防人員獲報，出動4個分隊共11車22人灌救，所幸工廠還沒上班，未傳出有人員受傷受困，7點41分已控制火勢，火警原因仍待進一步調查。

關廟一處食品加工廠今清晨傳出火警。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南市消防局指出，清晨6時許接獲關廟區保東路216號菜香耕食品工廠冒煙，出動第5大隊、歸仁中隊、轄區關廟等4個分隊各式車輛11車22人，趕往灌救，火勢經過1個小時搶救，目前已經控制。