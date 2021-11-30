冷氣團今晚報到，中央氣象局長鄭明典今早PO出北市未來一周溫度圖，特別指出今晚的低溫將從18度直接降到只有13度，提醒大家「準備了，今晚就要衝一波低溫！」氣象專家彭啟明也表示，這波低溫將持續到周六，不排除部分郊區會跌到10度以下。

今天鋒面快速通過緊接著大陸冷氣團南下，北部、東北部白天起氣溫將驟降，各地越晚越冷，鄭明典在臉書PO出北市中正區的一周氣溫圖告訴大家，「準備了，今晚就要衝一波低溫！」從圖上可以看到，氣溫從白天18度到了晚上直接往下探底，之後連4天到周六(12越4日)低溫都維持在13度左右，沒有回升。

圖為北市一周天氣變化圖，從今晚開始低溫將下探13度。(翻攝自 鄭明典臉書)

彭啟明今天也在臉書分析這波冷氣團的影響時程，指出今天上半天北部白天會轉陰沉偶陣雨，但這波水氣不多，降雨以東北部或北部靠山區為主，預期北部下午將很快跌到19-20度，晚上剩下16-17度，越晚降溫越多。中南部則是較北部晚幾個小時感受到這變化，可能到周三凌晨才有感。

彭啟明表示，這波冷空氣有兩波低溫，第一波有感的低溫在周三(12月1日)清晨，北部市區可能跌到13-14度，中部15度，南部17度，空曠地區約10度左右，要看輻射冷卻的效應，不同地區差異很大。周三白天北部仍受到冷空氣影響，白天回溫很有限，只有14-16度，和這兩天的反差很大。中南部在白天仍有陽光，受冷空影響越往南部差距越小，南部白天仍有機會到22-24度。

彭啟明表示，接著周四到周六(2至4日)是第二波低溫，由於冷高壓勢力仍滯留，全台清晨要注意輻射冷卻低溫，空曠地區可能下跌到10-12度，部分地區甚至10度以下。有預測顯示，周五到周六清晨，輻射冷卻還會再強一點，溫度更低，不過北部市區的低溫仍以13-14度為主。