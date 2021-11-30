呂姓男子提告求償指控，李姓妻子與鄭姓男子外遇在LINE通訊軟體中互以「公」「婆」相稱，相互調情，且2人手牽手一起散步，鄭男辯稱因李女暈眩症發作才牽扶避免她跌倒，法官勘驗錄影光碟，認定李女走路平穩不採信鄭的辯稱，判鄭及李須連帶賠償30萬元定讞。

呂主張，前年鄭男與李女有逾越一般社交行為之不正常交往，在LINE通訊軟體中相互調情、言談親密，並發生性行為，李女擅自離家前往鄭位於台南市住處同居至少3天，顯已侵害他的配偶權，致伊身心嚴重受創，鄭、李須連帶給付100萬元。

鄭男辯稱，他未曾看過李的身分證，不知李女是有配偶之人，且呂男所提出在馬路上牽手散步之照片，是因李女當時暈眩症發作，他才牽扶避免李跌倒。

一審及二審勘驗錄影畫面發現，鄭與李2人手牽手在人行道、巷弄間散步，李走路平穩，並無因暈眩症發作而需攙扶情事，且依一般社會生活經驗法則判斷，鄭2人所為LINE對話內容及牽手散步等，已逾越正常交友分際而屬婚外情行為，判決連帶賠償呂男30萬元確定。