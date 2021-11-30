北市刑警大隊爆發重大風紀案件，士林地檢署檢察官指揮台北市調查站，29日上午親赴市刑大經濟組組長陳建志的辦公室、住家等7處搜索，帶回陳以及另外4名涉案業者漏夜訊問，30日上午8時許諭令陳建志50萬交保，其他4名被告均請回。

陳建志應訊時均否認犯罪，並稱不認識業者，並沒有與其他被告有金錢往來。

檢方表示，陳建志擔任市刑大偵二隊隊長期間，疑從同僚口中得知刑事局偵辦的高豐達違反《銀行法》從事地下匯兌近7億元，今年5月士林地院已遭判處徒刑4年6月，現仍在上訴中。2019年間陳建志得知進度後，將案情洩漏給業者，並收受不正利益。檢方意外查出陳建志收受業者約10萬元賄款。檢察官另通知4名證人到案，其中2人當時偵辦案件的刑事局警官到案說明。

49歲的陳建志是警察大學69期畢業，曾擔任新北市瑞芳、汐止偵查隊隊長，2018年以照顧年邁母親為由，調至北市刑大偵二隊服務，去年8月調整至北投偵查隊擔任隊長一職，任職2個多月即遭人檢舉涉足有女陪侍場所，遭降調至刑大肅竊組，今年10月調整至經濟組，負責打詐業務。

北市刑警大隊事先對於搜索毫不知情，並表示陳建志今請休假，臨時被電話通知回辦公室配合檢方辦案。市刑大表示，將全力配合調查，秉持「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，展現決心以維警譽。