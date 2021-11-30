皮克斯動畫電影《天外奇蹟》讓許多人看哭，對此，一名網友分析，這部片的主角學歷低、在路邊賣氣球，最後竟然可以買獨棟房子，還擁有可愛的老婆，這才是最逼哭人的地方，反觀台灣現況，多少人大學畢業開始工作都買不起房子，更不要說有老婆了。這樣的論點引發網友熱議，不少人淚崩直呼「真的要出社會才能看懂」，真的是笑著笑著就哭了。

一名網友日前在PTT上發文表示，很多電影都要經過前面角色的刻劃、故事堆積，才能讓觀眾有情緒的帶入而落淚，但他第一次看《天外奇蹟》的時候，在開頭就直接哭慘，短短5分鐘交待完主角卡爾爺爺與老奶奶的一生，從新婚時的甜蜜，到後來的求子不順，兩人一直未完成的旅行，最後老伴過世。而他多年後重看，還是哭得慘兮兮。

對此，一名網友回文表示，《天外奇蹟》這部片是真的逼哭很多人啊！片中主角學歷不高，在路邊賣氣球，卻有老婆和獨棟的房子。反觀台灣的男人個個大學畢業，不但買不起房子，也沒有另一伴，「真的非要經歷過一些事，才知道這片的哭點在哪」。

貼文引起網友熱議，「看完這篇淚流滿面」、「嗚嗚你不要再說了」、「換個角度來看這部片，真的哭爆」、「已經哭倒在床上」、「真的出社會才懂」、「笑了，但眼眶怎麼也濕了呢」、「笑著笑著就哭了」、「你突破了這部片的盲點」、「台灣真的是鬼島，太慘了」、 「主角有房就算了，人家還有老婆，而且老婆是兒時玩伴啊！」