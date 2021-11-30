小編今天（30日）精選5件不可不知的國內外財經大事。以力積電每股49.88元承銷價計算，此次總計凍資528.04億元，儘管申購量破百萬張，但釋出的申購股數同樣高居近十年第三高，僅次漢翔與和潤，達3.21萬張，因此換算中籤率仍有3.03％，是今年以來除KY公司以外IPO最高中籤率；力積電興櫃均價29日收在73.69元，相當每位中籤戶潛在獲利空間達47.13％。

【1】破紀錄 力積電IPO申購量飆逾百萬

晶圓代工廠力積電不僅搭上半導體漲價熱潮，也因IPO承銷價與興櫃市價間的套利價差大，吸引股民進場搶抽籤，成功吸引105.8萬筆申購，並創下IPO五大紀錄。包括：申購量新高、競拍期間合格投標量新高（超額認購達4.13倍）、IPO募資金額近十年次高、申購股數近十年第三高、以及今年IPO中籤率新高（除KY公司）。

【2】法人認錯回補16檔 航空雙雄夯

虛驚一場！據報導感染新冠肺炎新型變種病毒Omicron的病患多為輕症，全球投資人鬆一口氣，資金湧入台股，將上周五（26日）錯賣的持股買回，台股季線有守，統計有華航（2610）、長榮航（2618）等16檔為三大法人29日認錯回補的個股。

【3】高盛喊119元 外資：聯電現在就是買點

晶圓代工二哥聯電與國際大廠美光近日聯合發布聲明，稱達成全球和解協議，纏訟告一段落，高盛證券直指，聯電遭遇的法律不確定風險終於消除，現在就是回歸產業面的好買點，給予119元股價預期；調研機構ALETHEIA則升評「買進」，股價合理估值是85元。

【4】新竹炒房超兇 晚一年多花百萬

全台房價大漲，購屋坪數卻縮水！根據591調查，去年包括新竹縣市的全台七都購屋總價中位數為1,092萬元，今年來到1,154萬元；去年購屋坪數為34坪、今年則下滑至32.5坪，等於晚了一年購屋，平均得多付出62萬元總價、坪數縮水1.5坪的代價。其中，購屋最辛苦的為新竹市，單價年漲幅三成，晚一年買房就增加過百萬，且坪數縮水超過10％。

【5】抗Omicron新疫苗 莫德納最快明年初推出

南非發現的新變種病毒Omicron來勢洶洶，令各家疫苗大廠再次與時間賽跑，希望盡快研發出新疫苗。莫德納藥廠表示，該公司預計於2022年初備妥針對該病毒的新疫苗。嬌生與阿斯特捷利康（AZ）因採用腺病毒載體技術，專家研判這恐導致疫苗研發時間較長。