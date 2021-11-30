外資連續兩年賣超台股，合計賣超金額約1兆台幣，打破歷史慣性，顯示外資賣超趨勢成形。但台股在外資連續大賣超下，上漲續創新高，主要是內資源源不斷投入股市，藉由自然人成交比重上升、週轉率增加、融資餘額升高，宣示內資主導台股走向扮演決定性角色。兆豐投顧預測，2022年台股將呈現大箱型的走勢，不過，是高低點略為向上的箱型，支撐15000(2021年5月回檔低點)，壓力18500(2014年以來2倍上升軌道上緣)。

兆豐投顧指出，依據IMF的預估，2022年全球經濟成長率將放緩至4.9%，主要經濟體美國、中國、歐元區、日本等成長率皆同步下滑。不過，就過去30年的數據而言，4.9%的GDP年增率依然是屬於極佳的成績，對全球金融市場，不應將其視為利空因子，仍以正向看待。

至於市場高度關注的通貨膨脹議題，兆豐投顧預估在供應鏈缺口逐步緩解下，可望由高峰向下，但是否如FED樂觀預期的回落至政策目標區2.5%，還需觀察。由於通膨壓力未能排除，預期在2022年中完成QE退場後，FED最快將於2022年6月之後進行第一次升息，全年恐有兩次升息的可能。影響所及，國際美元、債券殖利率將攀升，資金動能將顯著趨緩，加上資金成本因升息而提高，也將會牽動資金在不同市場及商品間流動，為股市帶來動盪。但因資金存量仍高，也不至於轉入空頭趨勢。

2022年傳統產業展望，兆豐投顧聚焦主軸在於全球供需情勢改變，此消彼漲下，供應鏈將出現重組，相關商機也逐步浮現。主要聚焦兩大重點，一為碳中和概念下的受惠股，二為飽受晶片缺貨之苦的汽車業。

2022年電子產業展望，終端銷售成長放緩，牽動電子產業鏈的調整。儘管銷售量成長趨緩，但半導體動能已由Unit growth變成Content growth，兆豐投顧分析，整體供需吃緊下，將延續今年漲價趨勢，加上車用、HPC等應用帶動，半導體產值預估成長約10%，看好8吋持續吃緊。先進製程則為長期帶動產業成長的主要動能，設備受惠明年資本支出持續大幅成長，加上全球擴產，設備股雨露均霑。IC設計部分，看好台廠受惠5G市占提升及AI成長持續加速，需求暢旺。