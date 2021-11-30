婚後住哪是不少新人煩惱的問題，有網友就好奇詢問，如果未來房價高漲，夫妻都買不起房子的情況下，岳父母表示可以搬過去一起住，男生會同意嗎？文章一出立刻引起熱議，多數網友都搖頭直呼不願意。

原PO在PTT的八卦板上發文表示，現在有很多女生都不願意跟公婆一起住，但如果角色對調，男生會願意和岳父母一起住嗎？原PO假設岳父母的房子是南部四層樓的透天厝，或北部50坪的房子，若夫妻兩人都還買不起房子的情況下，岳父母表示可以搬過去一起住，這樣的前提下，男生會同意嗎？

文章一出馬上掀起熱議，多數網友搖頭直呼不願意，「寧願租房也不願意」、「拒絕，絕對不跟父母同住」、「不願意，老人家一開始跟你客氣，熟了之後會整天念到你崩潰」、「偶爾見面才會對女婿客氣」。

不過也有網友認為無傷大雅，一起住也沒問題，「可以啊，吵架當和事佬」、「一起住雖然隱私不好，不過安心」、「不同樓就好很多」。