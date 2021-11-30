在台灣時間11月30日半夜，《法國足球》揭曉了本季金球獎得主，最後由巴黎聖日耳曼巨星梅西(Lionel Messi)強勢奪下，他成為史上第一位7次奪下金球獎的球員，而這次他對手也都來勢洶洶，萊萬多斯基(Robert Lewandowski)排在第2，C.羅納多(Cristiano Ronaldo)則排在第6。

Lionel Messi finished with 33 more points than Robert Lewandowski for the men's Ballon d'Or 📩 pic.twitter.com/Ham0YZ7iVe — B/R Football (@brfootball) November 29, 2021

梅西也同時打破自己所創下的歷史紀錄，此前他6次奪下金球獎已經是史無前例，本季前他曾在2009、2010、2011、2012、2015和2019年6度拿下金球獎，再加上今年，這個紀錄幾乎無人能打破了。而在這次競爭中，萊萬多斯基是最強競爭者，一度有機會扣倒梅西。

萊萬多斯基在頒發金球獎前拿到世俱盃金靴、德甲金靴、歐洲金靴獎及德甲最佳球員，還打破了由穆勒(Gerd Muller)保持的德甲單季進球紀錄。相較之下梅西拿到了西甲金靴，不過梅西更為全能，在56場比賽中共送出17次助攻。

另外梅西還拿下國王盃、美洲盃冠軍，在國王盃決賽中，他梅開二度，當選國王盃決賽最佳球員，也以9球成為國王盃史上決賽進球最多球員，在美洲盃他踢進4球，送出5次助攻，打破國家隊久未奪冠魔咒，此外他也是球隊不動第一人，在巴塞隆納和阿根廷參與45%、52%進球。

以下是這次評選前20名，第1梅西、第2萊萬多斯基、第3喬吉紐(Jorginho)、第4本澤馬(Karim Benzema)、第5坎特(N`Golo Kante)、第6 C羅、第7薩拉(Mohamed Salah)、第8德布勞內(Kevin De Bruyne)、第9姆巴佩(Kylian Mbappe)、第10多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)。

第11哈蘭(​Erling Haaland)、第12盧卡庫(Romelu Lukaku)、第13基耶里尼(Giorgio Chiellini)、第14波努奇(Leonardo Bonucci)、第15史特林(Raheem Sterling)、第16內馬(Neymar)、第17蘇亞雷斯(Luis Suarez)、第18克亞爾(Simon Kjaer)、第19芒特(Mason Mount)、第20馬赫茲(Riyad Mahrez)。