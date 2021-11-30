民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，被打到全身是傷還遭限制行動自由，雖林男否認施暴，但高嘉瑜並未明確否認此事，並稱是受害人、近日會統一對外說明。據報導，林男比高嘉瑜大2歲，目前就讀政大博士班，並經常對外聲稱工作與國安系統有關，且是國安會祕書長顧立雄幕僚，但都遭相關人士否認。

國安會人士今早也向《中時新聞網》表示，確曾接獲有人求證林男是否為該會人員，但該會並無此人，也沒聽過這個人，如有再冒用國安會名義，將循法律途徑，也歡迎大家檢舉；此外國安高層私下探詢，也沒有人認識林秉樞。

據《鏡週刊》報導，高嘉瑜日前與男友林秉樞到板橋某飯店投宿，但因林秉樞發現高嘉瑜與前男友馬文鈺分手後仍傳訊息聯絡，因此醋勁大發，以拳腳相向，甚至鎖喉、拖行，高嘉瑜被打到全身傷，還遭限制行動自由。此外，也傳出林男手上握有兩人親密影片，才讓高嘉瑜不敢提分手。

該週刊調查報導，林秉樞出身法律系，近年以筆名「Raphael Lin」在媒體投稿、撰寫專欄，也常在臉書PO出與政治人物的合照，且他多次對外聲稱從事與國安系統相關工作，並稱自己是顧立雄的幕僚、常接觸調查局人員，但都遭相關人士否認。另有知情人士透露，林秉樞常透過臉書私訊找政治人物或知名人士聊天，選舉時還會表達捐贈政治獻金的意願，2019年高嘉瑜選立委時，他就曾捐1萬元。

對於爆料內容，高嘉瑜第一時間接獲週刊記者通知時相當驚訝，強調這是私領域的事不願多談，並反問是否飯店去通報的。而對於遭毆打、限制行動，她則問記者從哪個管道得知消息、何時報導？29日周刊記者再度致電高嘉瑜求證時，她鬆口表示「這件事我是受害人」，坦言受傷很嚴重，但還有資料在整理中，會找時間統一對外說明；至於私密影片，她並未否認，並稱會一併說明。

不過在事發後，高嘉瑜仍去參加林母的告別式。對此，高嘉瑜向周刊表示，兩人交往半年多，已見過林母，且互動不錯，基於對長輩尊重才會送林母最後一程。

林男則稱爆料都是子虛烏有，強調沒有拷貝高嘉瑜的手機資料，應是高借用他的手機充電器，部分資料才會傳到他手機裡，也無兩人的親密影片。

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